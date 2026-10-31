به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی غلامی شنبه ۹ آبان با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های بومی و محلی، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان محلی و شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کبودراهنگ افزود: در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی، محصولات فرهنگی و توانمندی‌های پایگاه‌های بسیج شهرستان در معرض دید عموم قرار گرفت تا زمینه مناسبی برای معرفی دستاوردها و ظرفیت‌های شهرستان کبودراهنگ فراهم شود.

او ادامه داد: این نمایشگاه طی سه روز میزبان اقشار مختلف مردم بود و مسئولان شهرستانی و استانی از جمله فرماندار، امام جمعه و مدیرکل امور بانوان استانداری نیز از بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.

غلامی در پایان تاکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی نقش موثری در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان بومی، تقویت اقتصاد محلی و پاسداشت هویت و جایگاه فرهنگی شهرستان کبودراهنگ دارد.

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