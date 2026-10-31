به گزارش خبرنگار میراث آریا، فتح‌الله رحمتی اظهار کرد: هشتمین جشنواره زعفران و چهارمین جشنواره «به» بهاباد، با مشارکت روستاهای آسفیج، بنستان، زارکوییه و شهر بهاباد برگزار می‌شود و تلاش دارد ضمن معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری منطقه، زمینه رونق گردشگری روستایی و معرفی آیین‌ها و سنت‌های بومی را فراهم کند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بهاباد افزود: از برنامه‌های شاخص این رویداد، حضور اقوام مختلف ایرانی ازجمله قوم آذری استان آذربایجان شرقی، قوم کرد از استان کردستان، قوم بختیاری از استان چهارمحال و بختیاری و قوم قشقایی از کهگیلویه و بویراحمد است که با اجرای موسیقی بومی و محلی و آیین‌های سنتی، جلوه‌ای از تنوع فرهنگی و میراث ناملموس ایران را به نمایش می‌گذارند.

او با اشاره به حضور گردشگران و علاقه‌مندان از شهرستان‌های مختلف استان یزد و استان‌های هم‌جوار بیان کرد: هم‌زمان با برگزاری جشنواره، تورهای گردشگری یک‌روزه و دوروزه نیز برنامه‌ریزی شده است تا گردشگران در آیین شکرگزاری در مزارع زعفران و باغ‌های به حضور یابند و از نزدیک با مراحل تولید این محصولات و فرهنگ کشاورزی منطقه آشنا شوند.

رحمتی ادامه داد: بازدید از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان از جمله موزه تاریخ و تمدن، موزه آفرینش، بافت تاریخی بهاباد و مرکز صنایع‌دستی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گردشگران است.

او دور همی‌های شاد شبانه در روستای دست کند ده عروس را از بخش‌های جذاب این جشنواره دانست و گفت: اجرای موسیقی محلی، صرف چای آتشی و سیب کلوخک، رصد آسمان شب با همراهی منجم حرفه‌ای و اقامت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی شهرستان، فرصتی متفاوت برای تجربه گردشگری روستایی و شب‌مانی در طبیعت بهاباد فراهم می‌کند.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بهاباد همچنین از اجرای آیین چوب‌بازی و عروسی سنتی بهاباد به‌عنوان دیگر برنامه‌های فرهنگی و شادی‌آفرین این رویداد نام برد.

رحمتی در پایان، برگزاری نمایشگاه محصولات زعفران، به و دیگر محصولات کشاورزی شهرستان و همچنین اجرای تور کویر نوردی با حضور خودروهای کمپرسوران استان البرز را از برنامه‌های جنبی جشنواره عنوان کرد.

هشتمین جشنواره زعفران و چهارمین جشنواره «به» بهاباد، با پیوند ظرفیت‌های کشاورزی، آیین‌های بومی، موسیقی اقوام و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های گردشگری این شهرستان و تقویت اقتصاد جوامع محلی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/