رضا باجولوند در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای توسعه آموزش‌های مهارتی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال برای بانوان اظهار کرد: یکی از اقدامات در دست اجرا، راه‌اندازی مرکزی تخصصی برای آموزش فرش‌بافی و تابلوفرش با مشارکت بخش خصوصی است که در حال حاضر مراحل آماده‌سازی فضا و تکمیل تجهیزات آن دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، فراتر رفتن از آموزش صرف و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری اقتصادی از مهارت‌های آموخته‌شده است، افزود: در این الگو، افراد پس از طی دوره‌های آموزشی و رسیدن به سطح مهارت مورد نیاز، از حمایت شرکت همکار برخوردار می‌شوند؛ به این صورت که مواد اولیه و ابزار مورد نیاز برای تولید در اختیار آنان قرار می‌گیرد و محصول نهایی نیز توسط این شرکت خریداری خواهد شد.

او توضیح داد: یکی از مسائل مهم در حوزه آموزش‌های مهارتی، فراهم نبودن مسیر مشخص برای ورود افراد به بازار کار پس از پایان دوره‌هاست. تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، این فاصله را کاهش دهیم تا مهارت‌آموختگان پس از کسب توانایی لازم، امکان ادامه فعالیت و استفاده از مهارت خود را داشته باشند. در واقع، آموزش زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که به بستری برای تولید و فعالیت اقتصادی منتهی شود.

این مسئول تصریح کرد: آنچه در حال شکل‌گیری است، یک کارگاه قالیبافی نیست، بلکه آکادمی فرش است که تلاش داریم با فراهم کردن تجهیزات به‌روز، امکانات آموزشی مناسب و استفاده از ظرفیت استادکاران و افراد تحصیل‌کرده این حوزه، آن را به مرکزی تخصصی برای تربیت نیروی ماهر تبدیل کنیم.

او درباره ظرفیت آموزشی این آکادمی گفت: بر اساس توافق انجام‌شده، حداقل ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای آموزش در این مجموعه ۳۰۰ نفر در سال است، اما هدف‌گذاری ما این است که با تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه فعالیت‌ها، این ظرفیت به هزار نفر در سال افزایش پیدا کند. تحقق این هدف می‌تواند امکان بهره‌مندی شمار بیشتری از متقاضیان از آموزش‌های تخصصی فرش را فراهم کند.

باجولوند تصریح کرد: تفاوت این مجموعه در برخورداری از ساختار آموزشی استاندارد، تجهیزات مناسب و حضور استادکاران و نیروهای متخصص است. نگاه ما این است که آموزش فرش‌بافی در یک چارچوب منسجم و تخصصی دنبال شود و افراد بتوانند علاوه بر فراگیری اصول این هنر، مهارت لازم برای ورود به عرصه تولید را نیز کسب کنند.

این مسئول درباره سازوکار فروش محصولات تولیدشده اظهار کرد: از ظرفیت فضای کارآفرینی و پیشخوان مهارت برای معرفی و عرضه محصولات استفاده خواهد شد، اما با توجه به اینکه مأموریت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش و توانمندسازی افراد است، ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در دستور کار این مجموعه نیست و مسئولیت تأمین مواد اولیه، پشتیبانی از تولید و خرید محصولات بر عهده شرکت همکار خواهد بود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز با بیان اینکه زنان جویای کار و زنان سرپرست خانوار از گروه‌های مورد توجه در این طرح هستند، گفت: در کنار ایجاد فرصت برای بانوان، به دنبال آن هستیم که نسل جوان نیز به این حوزه جذب شود؛ چراکه فرش‌بافی علاوه بر ظرفیت اقتصادی، هنری ارزشمند است و استمرار آن به انتقال دانش و مهارت از استادکاران به نسل‌های جدید نیاز دارد.

او با اشاره به ابعاد اجتماعی آموزش‌های مهارتی افزود: کارکرد این آموزش‌ها تنها به اشتغال و درآمدزایی محدود نمی‌شود. حضور در محیط‌های آموزشی و مشارکت در فعالیت‌های گروهی می‌تواند زمینه تعامل اجتماعی و تقویت روحیه افراد را نیز فراهم کند. افرادی به مجموعه مراجعه کرده‌اند که به دلیل شرایط شخصی یا بیماری یکی از اعضای خانواده، به دنبال محیطی برای یادگیری و حضور در جمع بوده‌اند. از این منظر، آموزش مهارت می‌تواند علاوه بر ایجاد توانمندی حرفه‌ای، فرصت مناسبی برای مشارکت اجتماعی نیز باشد.

باجولوند با تأکید بر اهمیت همکاری بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی اظهار کرد: بخش خصوصی به دلیل ماهیت فعالیت خود، معمولاً با نگاه اقتصادی و با هدف دستیابی به بازار و سودآوری حرکت می‌کند. استفاده از این ظرفیت در کنار مأموریت آموزشی بخش دولتی می‌تواند زمینه اجرای طرح‌هایی را فراهم کند که در آنها آموزش به تولید و بازار فروش متصل شود.

این مسئول در پایان از پیگیری برنامه‌های مشابه در سایر حوزه‌های مهارتی خبر داد و گفت: در رشته‌هایی مانند طراحی و دوخت، صنایع دستی و فناوری‌های جدید نیز طرح‌هایی در حال اجرا یا تکمیل است و تلاش می‌کنیم با توسعه مشارکت بخش خصوصی، ظرفیت‌های آموزشی و کارگاهی استان را افزایش دهیم و زمینه استفاده مؤثرتر از مهارت‌های فراگرفته‌ شده را فراهم کنیم.

انتهای پیام/