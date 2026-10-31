به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز شنبه نهم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نیشابور به‌واسطه پیشینه تمدنی و تاریخی، مفاخر بزرگ فرهنگی و ادبی، میراث ارزشمند تاریخی، صنایع‌دستی اصیل و ظرفیت‌های متنوع گردشگری، از قابلیت‌های قابل‌توجهی برای حضور مؤثر در عرصه گردشگری بین‌المللی برخوردار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: نامزدی نیشابور برای عنوان پایتخت گردشگری اکو در سال ۲۰۳۱، فرصتی ارزشمند برای معرفی هویت تمدنی ایران، تقویت پیوندهای فرهنگی میان کشورهای عضو اکو و توسعه همکاری‌های گردشگری در منطقه به شمار می‌رود.

موسوی با اشاره به برنامه سفر آتی دبیرکل و اعضای سازمان همکاری اقتصادی به نیشابور، تصریح کرد: این سفر فرصتی برای آشنایی نزدیک هیئت ارزیابی با ظرفیت‌های گردشگری شهر، زیرساخت‌های موجود، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و برنامه‌های پیشنهادی نیشابور برای میزبانی این رویداد بین‌المللی خواهد بود.

او ادامه داد: معرفی شایسته ظرفیت‌های نیشابور، برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای خدمات به گردشگران و تقویت مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جامعه محلی، از محورهای مهم در مسیر تحقق این هدف است و در این راستا برنامه ریزی برای تشکیل شورای راهبردی در استان برای رصد پیاده سازی معیارهای مورد نظر سازمان اکو صورت گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی اظهار کرد: انتخاب نیشابور به‌عنوان پایتخت گردشگری اکو در سال ۲۰۳۱ می‌تواند زمینه‌ساز افزایش شناخت کشورهای منطقه از ظرفیت‌های گردشگری خراسان رضوی، توسعه مبادلات فرهنگی، جذب گردشگران خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی برای فعالان صنعت گردشگری استان باشد.

موسوی تأکید کرد: امیدواریم با هم‌افزایی مجموعه مدیریت استان، شهرستان نیشابور، فعالان گردشگری و سایر دستگاه‌های مرتبط، زمینه معرفی شایسته این شهر تاریخی فراهم شود و نیشابور بتواند جایگاه درخور خود را در تعاملات فرهنگی و گردشگری کشورهای عضو اکو به دست آورد.

همچنین محمد رکنی، معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی اظهار کرد: شهر نیشابور دارای چهار هتل، ۲۲ اقامتگاه بوم گردی، ۲۵ خانه مسافر و یک مهمانپذیر در مجموع با ظرفیت ۱۰۷۰ تخت است.

او افزود: ۳۰ راهنمای فعال گردشگری، چهار واحد پذیرایی و مجتمع گردشگری، ۴۷۸ هنرمند و شش کارگاه صنایع دستی در ۳۵ رشته تخصصی، ۱۵۱ اثر تاریخی و طبیعی ثبت ملی و چهار موزه باستان شناسی و تاریخی فرهنگی از دیگر ظرفیت‌های این شهر برای درخشش در رقابت کسب عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اکو برای ۲۰۳۱ است.

رکنی افزود: دو روز از تقویم ملی ما به نام عطار و خیام ، دو تن از بزرگان و شعرای معروف این شهر ثبت شده است و در تقویم رویدادهای گردشگری کشور نیز رویداد بزرگداشت خیام در ۲۸ اردیبهشت به عنوان رویداد بین المللی ثبت شده است که هر ساله تعداد بیشماری از گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از آرامگاه یادمانی این دو عارف، فیلسوف و شاعر بزرگ شهره جهانی به شهر کهن نیشابور سفر می‌کنند.

انتهای پیام/