به گزارش خبرنگار میراث آریا، برگزاری مسابقات لیگ دسته یک والیبال نشسته در شهرستان زارچ علاوه بر ایجاد شور و نشاط ورزشی، زمینه حضور ورزشکاران و همراهان آنان در شهرستان زارچ را فراهم آورد و به رونق بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی منطقه کمک کرد.

در جریان این رویداد، اقامت تعدادی از ورزشکاران و همراهان در اقامتگاه سنتی حاجی‌بابایی زارچ، خرید سوغات و بهره‌مندی از خدمات پذیرایی محلی، زمینه استفاده کسب‌وکارهای بومی از ظرفیت اقتصادی حضور مهمانان را فراهم کرد.

همچنین در پایان مسابقات، با همکاری انجمن سفیران میراث کویر، برنامه بازدید از جاذبه‌های تاریخی شهرستان برگزار شد تا شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با پیشینه فرهنگی و تاریخی زارچ، با بخشی از ظرفیت‌های گردشگری این منطقه نیز آشنا شوند.

میزبانی رویدادهای ورزشی، ظرفیتی فراتر از برگزاری رقابت‌ها و مسابقات است؛ فرصتی که می‌تواند با جذب گردشگران، افزایش ماندگاری مسافران، معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده و ایجاد تقاضا برای خدمات گردشگری، به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق کمک کند.

در این میان، برای شهرستان نوپای زارچ که در مسیر تثبیت هویت و جایگاه خود در جغرافیای گردشگری استان یزد قرار دارد، بهره‌گیری از ظرفیت رویدادهای ورزشی می‌تواند گامی مؤثر در معرفی این مقصد گردشگری و تقویت اقتصاد محلی باشد.

نقش‌آفرینی انجمن سفیران میراث کویر در پیوند دادن این رویداد ورزشی با بازدیدهای تاریخی نیز نمونه‌ای از اهمیت همکاری میان برگزارکنندگان رویدادها، فعالان گردشگری و مجموعه‌های فرهنگی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و حرکت در مسیر توسعه گردشگری پایدار است.

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