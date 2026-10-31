به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۹ آبان‌ماه اظهار کرد: هفتادوهشتمین نمایشگاه صنایع‌دستی با حضور صنعتگران ایلامی در روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر کوت، مرکز استان واسط کشور عراق برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اظهار کرد: برپایی این نمایشگاه‌ها فرصت مناسبی برای معرفی هنرهای سنتی، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های فرهنگی استان ایلام در بازار عراق است و می‌تواند زمینه توسعه تعاملات فرهنگی، حمایت از هنرمندان و گسترش بازار فروش محصولات صنایع‌دستی را فراهم کند.

شریفی افزود: با توجه به پیوندهای فرهنگی و جغرافیایی استان ایلام با کشور عراق، حضور در بازارهای این کشور می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های هنرمندان ایرانی، ایجاد فرصت‌های جدید برای عرضه محصولات و تقویت ارتباطات اقتصادی و فرهنگی میان دو منطقه داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام ادامه داد: این نمایشگاه‌ها همچنین بستری برای معرفی تنوع و اصالت تولیدات صنایع‌دستی، به‌ویژه هنرهای بومی و سنتی استان ایلام، به مخاطبان و خریداران عراقی فراهم می‌کند.

او گفت: توسعه چنین برنامه‌هایی می‌تواند با تقویت بازاریابی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف، به رونق کسب‌وکارهای صنایع‌دستی، افزایش درآمد هنرمندان و ایجاد زمینه‌های تازه برای توسعه گردشگری و همکاری‌های منطقه‌ای کمک کند.

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