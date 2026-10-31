به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، با هدف ترویج فرهنگ تحرک و تندرستی، احیای بازی‌های سنتی و بومی محلی و انتقال میراث‌فرهنگی گذشتگان به نسل امروز ۸ آبان فرهنگسرای امام خمینی(ره) ارومیه با مشارکت معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه میزبان جشنواره بازی‌های بومی و محلی بود.

از جذاب‌ترین بخش‌های این رویداد می‌توان به رقابت‌های هیجان‌انگیز طناب‌کشی و بازی‌های محلی و ریشه‌دار دیگری همچون هفت‌سنگ، بش‌داش، بازی سنتی و فکری دوز دوز و بازی‌های هوشی چالشی اشاره کرد که خاطرات نسل‌های گذشته را زنده و فرصتی مغتنم برای رقابتی صمیمانه میان شرکت‌کنندگان فراهم ساخت.

در پایان این جشنواره، با اهدای جوایز از برگزیدگان مسابقات تجلیل به‌عمل آمد و شرکت‌کنندگان ابراز امیدواری کردند که چنین برنامه‌های مفرحی به صورت مستمر در طول سال تداوم داشته باشد.

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