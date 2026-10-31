آغاز مرمت بازار تاریخی رفسنجان با تخصیص ۸۰ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با اعلام خبر آغاز مرمت بازار تاریخی رفسنجان اظهار کرد: بازارهای تاریخی از مهم‌ترین عناصر هویت فرهنگی و معماری شهرها و بخشی ارزشمند از میراث تاریخی و اقتصادی هر منطقه به شمار می‌روند و حفاظت از آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و اجرای اقدامات اصولی مرمتی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: برای مرمت بازار تاریخی رفسنجان ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تخصیص یافته و عملیات اجرایی آن با اقداماتی از جمله سبک‌سازی و آواربرداری پشت‌بام، اجرای کاهگل و آجرفرش پشت‌بام و همچنین سقف‌پوشی و اجرای طاق و گنبد دنبال می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: نماچینی و بندکشی نما، بندکشی آجرفرش پشت‌بام، اجرای اندود گچ سنتی و اندود کاهگل دیوارها از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح مرمتی است که با رعایت اصول فنی و ملاحظات حفاظتی انجام می‌شود.

محسن‌نژاد با تاکید بر ضرورت صیانت از هویت تاریخی و معماری رفسنجان بیان کرد: بازار تاریخی این شهر علاوه بر ارزش‌های معماری، بازتاب‌دهنده بخشی از تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه است و مرمت آن نقش مهمی در حفظ این سرمایه ارزشمند برای نسل‌های آینده دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان با اشاره به اهمیت مرمت و سامان‌دهی ابنیه تاریخی استان خاطرنشان کرد: حفاظت از بناهای تاریخی به‌عنوان بخشی از هویت و شناسنامه فرهنگی کرمان، از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی است و استمرار اقدامات مرمتی و سامان‌دهی این آثار، علاوه بر جلوگیری از فرسودگی و تخریب، زمینه احیا ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی آن‌ها را فراهم می‌کند.

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