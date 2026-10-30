۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰

کوهنوردان استان یزد با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان بهاباد آشنا شدند

کوهنوردان استان یزد با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان بهاباد آشنا شدند

جمعی از کوهنوردان استان یزد به همراه اعضای هیئت کوهنوردی شهرستان بهاباد، در جریان برنامه ورزشی و طبیعت‌گردی خود، از بناهای تاریخی، بافت قدیم شهر و موزه تاریخ و تمدن بهاباد بازدید کردند و با بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این شهرستان آشنا شدند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در بازدید جمعی از کوهنوردان استان یزد از شهرستان بهاباد که روز پنج‌شنبه ۷ آبان ماه انجام شد، کارشناسان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بهاباد، توضیحاتی درباره پیشینه تاریخی، ویژگی‌های معماری و اقدامات حفاظتی و مرمتی آثار و بناهای تاریخی ارائه کردند.

خانه صالحی، قلعه جنت‌آباد، برج، حمام و آب‌انبار حاجی‌آباد و همچنین بافت تاریخی شهر، ازجمله مکان‌هایی بود که مورد بازدید کوهنوردان قرار گرفت.

همچنین شرکت‌کنندگان با حضور در موزه تاریخ و تمدن بهاباد، از مجموعه اشیای تاریخی و اسناد، جلوه‌هایی از آداب‌ورسوم و شیوه زندگی گذشتگان این منطقه بازدید کردند. اجرای آیین سنتی چوب‌بازی نیز از بخش‌های فرهنگی این برنامه بود که جلوه‌ای از میراث ناملموس و فرهنگ بومی بهاباد را به نمایش گذاشت.

کوهنوردان حاضر در این برنامه، بازدید از جاذبه‌های تاریخی بهاباد را فرصتی ارزشمند برای پیوند میان ورزش، طبیعت‌گردی و شناخت میراث فرهنگی دانستند و بر ضرورت معرفی بیشتر ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی این شهرستان از طریق طراحی و اجرای تورهای ترکیبی کوهنوردی و گردشگری تأکید کردند.

این برنامه در راستای بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های ورزشی و طبیعت‌گردی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان بهاباد و توسعه گردشگری تجربه محور برگزار شد.

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کد خبر 1405080900594
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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