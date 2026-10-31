۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸

مهارت پخت نان روغن‌جوشی خراسان جنوبی در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد

مهارت پخت نان روغن‌جوشی خراسان جنوبی در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد

مهارت پخت نان روغن‌جوشی، از نان‌های سنتی و آیینی خراسان جنوبی که با باورها و سنت‌های مذهبی و فرهنگی مردم این استان پیوندی دیرینه دارد، در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریبا کاهنی، اظهار کرد: نان روغن‌جوشی یکی از نان‌های سنتی و آیینی استان است که هر سال در روز چهاردهم شعبان، مصادف با آیین «برات»، توسط خانواده‌هایی که در طول سال عزیزی را از دست داده‌اند، به نیت خیرات و شادی روح درگذشتگان پخته و میان اقوام، دوستان و همسایگان توزیع می‌شود.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این نان در شهرستان‌های مختلف استان با نام‌های متفاوتی شناخته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در گذشته در بیرجند به آن «چلپکی» می‌گفتند و امروزه با نام روغن‌جوشی شناخته می‌شود. در شهرستان قاینات به دلیل شیوه پخت آن در تابه، «تاوه‌ای» و در شهرستان بشرویه «سیروکی» نام دارد.

او درباره شیوه سنتی پخت این نان بیان کرد: برای تهیه روغن‌جوشی، آرد را با آب، زردچوبه، ادویه‌های معطر مانند تخم گشنیز و خمیرترش مخلوط می‌کنند و خمیر را حدود یک ساعت و نیم تا دو ساعت استراحت می‌دهند تا به اصطلاح ترش شود. سپس از خمیر، گلوله‌های کوچکی برداشته و با دست پهن و نازک می‌کنند و در روغن داغ قرار می‌دهند تا سرخ شود.

کاهنی ادامه داد: هنگام سرخ شدن، با چنگال روی خمیر ضربه می‌زنند تا بیش از اندازه پف نکند. پس از سرخ شدن دو طرف نان، آن را از روغن خارج کرده و معمولاً با شکر مصرف می‌کنند؛ هرچند برخی نیز آن را بدون شکر میل می‌کنند.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت فرهنگی این آیین گفت: مهارت پخت نان روغن‌جوشی تنها یک شیوه تهیه غذای سنتی نیست، بلکه بازتابی از باورها، آیین‌های خیرخواهانه، پیوندهای خانوادگی و سنت‌های اجتماعی مردم منطقه است که نسل به نسل، از مادران به دختران منتقل شده و بانوان نقش اصلی را در حفظ و اجرای آن بر عهده دارند.

او افزود: ارزش‌های مردم‌شناختی، باورهای اعتقادی و استمرار این سنت در میان مردم، از مهم‌ترین دلایل ثبت این مهارت در فهرست میراث ناملموس کشور بوده است.

کاهنی در پایان بر ضرورت پاسداشت فرهنگ غذایی و نان‌های سنتی تأکید کرد و گفت: حمایت از این میراث ارزشمند و تلاش برای ترویج و معرفی آن به نسل‌های آینده، زمینه پیوند نسل جدید با فرهنگ، هویت و پیشینه پرافتخار نیاکانمان را فراهم می‌کند.

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کد خبر 1405080900595
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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