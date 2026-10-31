تصویب ۲طرح گردشگری در همدان و کبودراهنگ

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری بیان کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی اجرای طرح‌های گردشگری، ۲طرح پیشنهادی در جلسه گروه زیربنایی استان به تصویب رسید و موفق به دریافت مجوز تغییر کاربری شدند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: این طرح‌ها شامل احداث یک هتل پنج‌ستاره در شهر همدان و ایجاد یک سفره‌خانه سنتی در شهر کبودرآهنگ است که با هدف تقویت زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و افزایش ظرفیت ارائه خدمات به گردشگران در استان پیگیری شده‌اند.

او تصریح کرد: احداث هتل پنج‌ستاره در شهر همدان، با توجه به جایگاه تاریخی و گردشگری این شهر و ظرفیت آن برای جذب گردشگران داخلی و خارجی، می‌تواند در ارتقای سطح خدمات اقامتی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان نقش موثری ایفا کند، همچنین ایجاد سفره‌خانه سنتی در شهر کبودراهنگ، زمینه‌ای برای توسعه خدمات پذیرایی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری در این شهرستان فراهم می‌کند.

اکبری بیان کرد: تصویب این دو طرح و صدور مجوز تغییر کاربری آن‌ها، گامی در راستای تسهیل فرآیندهای قانونی و فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه‌های جدید گردشگری به شمار می‌رود، اقدامی که می‌تواند با پیشرفت طرح‌ها و ورود آن‌ها به مرحله اجرا، به جذب سرمایه بخش خصوصی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت زنجیره اقتصادی گردشگری استان کمک کند.

او تاکید کرد: تسهیل فرآیندهای اداری، پیگیری اخذ مجوزهای مورد نیاز و حمایت از سرمایه‌گذاران از محورهای اصلی برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان گفت: تداوم این رویکرد و تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند زمینه بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان همدان را فراهم کرده و به تقویت جایگاه گردشگری در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی استان بیانجامد.

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