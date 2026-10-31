به گزارش خبرنگار میراث آریا، فم‌تور گردشگری خرانق و ساغند روز جمعه ۸ آبان ماه، با هدف معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری این منطقه و آشنایی فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری با قابلیت‌های کمتر شناخته‌شده آن برگزار شد.

این برنامه با محوریت معرفی داشته‌های گردشگری شهر خرانق و روستای ساغند، فرصتی برای شناخت نزدیک‌تر آثار و بناهای تاریخی، چشم‌اندازهای طبیعی، ظرفیت‌های کویرگردی و طبیعت‌گردی این منطقه فراهم کرد.

منطقه خرانق و ساغند به‌واسطه برخورداری از میراث تاریخی و فرهنگی ارزشمند، پدیده‌های زمین‌شناختی، ذخایر معدنی، زیستگاه‌های حیات‌وحش و قرارگیری در مسیر تاریخی طریق‌الرضا، از قابلیت‌های متنوعی برای توسعه گردشگری برخوردار است.

در این فم‌تور، ظرفیت‌های گردشگری منطقه در حوزه‌های مختلف ازجمله گردشگری تاریخی، فرهنگی و مذهبی، کویرگردی و بازدید از کاروانسراها، زمین‌شناسی و ژئوتوریسم، گردشگری ماجراجویانه و آفرود، طبیعت‌گردی و حیات‌وحش، نجوم و همچنین رویدادهای فرهنگی و آیینی مورد توجه قرار گرفت.

برگزاری این‌گونه برنامه‌های آشناسازی تخصصی، نقش مؤثری در معرفی مقاصد کمتر شناخته‌شده، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه همکاری میان فعالان گردشگری دارد و می‌تواند به تنوع‌بخشی محصولات گردشگری و رونق اقتصادی جوامع محلی در منطقه خرانق و ساغند کمک کند.

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