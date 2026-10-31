به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی به مناسبت ۵۶۱ سالگی تأسیس مسجد کبود تبریز با محوریت حکمرانی قراقویونلوها و هنر کاشی‌کاری این دوره با حضور معصومه قرده‌داغی، دانشیار و مدیر گروه تاریخ، و علی نعمتی، دانشیار مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۱ تا ‍۱۳ در محل سالن جلسات موزه آذربایجان تبریز برگزار می‌شود.

حکمرانی قراقویونلوها و هنر کاشی‌کاری در دوره قراقویونلوها، دو موضوع اصلی این نشست تخصصی است که در قالب سخنرانی‌های تخصصی بررسی می‌شود.

معصومه قرده‌داغی، دانشیار و مدیر گروه تاریخ، در این نشست درباره ساختار حکمرانی قراقویونلوها و زمینه تاریخی شکل‌گیری آثار این دوره سخنرانی می‌کند. علی نعمتی، دانشیار مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی نیز با تمرکز بر هنر کاشی‌کاری، ویژگی‌های هنری و فنون تزیینی به‌کاررفته در آثار دوره قراقویونلوها را بررسی خواهد کرد.

حضور در نشست تخصصی به مناسبت ۵۶۱ سالگی تأسیس مسجد کبود تبریز با محوریت حکمرانی قراقویونلوها و هنر کاشی‌کاری این دوره برای عموم آزاد است.

مسجد کبود تبریز که با نام‌های مسجد جهانشاه و عمارت مظفریه نیز شناخته می‌شود، از آثار برجسته معماری ایران در سده نهم هجری قمری است. شکل‌گیری این بنا با دوره فرمانروایی جهانشاه قراقویونلو پیوند دارد و تاریخ ۸۷۰ هجری قمری در کتیبه سردر آن ثبت شده است. این مسجد به دلیل ظرافت کاشی‌کاری‌های معرق و غلبه طیف‌های آبی و لاجوردی، به «فیروزه اسلام» شهرت یافته است. معرفی این بنا در پرونده ارسالی ایران به یونسکو نیز بر ارزش معماری و تزیینات آن تأکید دارد.

معماری ایرانی در پیوند با هنر کاشی‌کاری

اهمیت مسجد کبود به کاشی‌کاری‌های آن محدود نمی‌شود، ساختار فضایی و ترکیب مسجد با آرامگاه، این بنا را به نمونه‌ای قابل‌توجه برای مطالعه معماری دوره قراقویونلو تبدیل کرده است. زلزله سال ۱۱۹۳ هجری قمری آسیب گسترده‌ای به مسجد وارد کرد و بخش‌هایی از آن در جریان مرمت‌های بعدی بازسازی شد. ازاین‌رو، شناخت تاریخ بنا مستلزم توجه هم‌زمان به معماری اولیه، تزیینات باقی‌مانده و روند مرمت آن است.

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