۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۸

هنر کاشی‌کاری قراقویونلوها در نشست ۵۶۱ سالگی مسجد کبود تبریز بررسی می‌شود

هنر کاشی‌کاری قراقویونلوها در نشست ۵۶۱ سالگی مسجد کبود تبریز بررسی می‌شود

نشست تخصصی به مناسبت ۵۶۱ سالگی تأسیس مسجد کبود تبریز با محوریت حکمرانی قراقویونلوها و هنر کاشی‌کاری این دوره تاریخی، سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در موزه آذربایجان برگزار می‌شود

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی به مناسبت ۵۶۱ سالگی تأسیس مسجد کبود تبریز با محوریت حکمرانی قراقویونلوها و هنر کاشی‌کاری این دوره با حضور معصومه قرده‌داغی، دانشیار و مدیر گروه تاریخ، و علی نعمتی، دانشیار مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۱ تا ‍۱۳ در محل سالن جلسات موزه آذربایجان تبریز برگزار می‌شود.

 حکمرانی قراقویونلوها و هنر کاشی‌کاری در دوره قراقویونلوها، دو موضوع اصلی این نشست تخصصی است که در قالب سخنرانی‌های تخصصی بررسی می‌شود.

معصومه قرده‌داغی، دانشیار و مدیر گروه تاریخ، در این نشست درباره ساختار حکمرانی قراقویونلوها و زمینه تاریخی شکل‌گیری آثار این دوره سخنرانی می‌کند. علی نعمتی، دانشیار مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی نیز با تمرکز بر هنر کاشی‌کاری، ویژگی‌های هنری و فنون تزیینی به‌کاررفته در آثار دوره قراقویونلوها را بررسی خواهد کرد.

حضور در نشست تخصصی به مناسبت ۵۶۱ سالگی تأسیس مسجد کبود تبریز با محوریت حکمرانی قراقویونلوها و هنر کاشی‌کاری این دوره برای عموم آزاد است.

مسجد کبود تبریز که با نام‌های مسجد جهانشاه و عمارت مظفریه نیز شناخته می‌شود، از آثار برجسته معماری ایران در سده نهم هجری قمری است. شکل‌گیری این بنا با دوره فرمانروایی جهانشاه قراقویونلو پیوند دارد و تاریخ ۸۷۰ هجری قمری در کتیبه سردر آن ثبت شده است. این مسجد به دلیل ظرافت کاشی‌کاری‌های معرق و غلبه طیف‌های آبی و لاجوردی، به «فیروزه اسلام» شهرت یافته است. معرفی این بنا در پرونده ارسالی ایران به یونسکو نیز بر ارزش معماری و تزیینات آن تأکید دارد.

معماری ایرانی در پیوند با هنر کاشی‌کاری

اهمیت مسجد کبود به کاشی‌کاری‌های آن محدود نمی‌شود، ساختار فضایی و ترکیب مسجد با آرامگاه، این بنا را به نمونه‌ای قابل‌توجه برای مطالعه معماری دوره قراقویونلو تبدیل کرده است. زلزله سال ۱۱۹۳ هجری قمری آسیب گسترده‌ای به مسجد وارد کرد و بخش‌هایی از آن در جریان مرمت‌های بعدی بازسازی شد. ازاین‌رو، شناخت تاریخ بنا مستلزم توجه هم‌زمان به معماری اولیه، تزیینات باقی‌مانده و روند مرمت آن است.

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کد خبر 1405080900599
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

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