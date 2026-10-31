۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خبر داد:

ثبت ۲۰ درخواست تسهیلات صنایع‌دستی بدره ایلام در سامانه تک

ثبت ۲۰ درخواست تسهیلات صنایع‌دستی بدره ایلام در سامانه تک

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از ثبت ۲۰ مورد درخواست تسهیلات متقاضیان صنایع‌دستی در سامانه تک با هدف طی مراحل پرداخت و معرفی به بانک‌های عامل خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۹ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای حمایت از فعالان و متقاضیان حوزه صنایع‌دستی استان، تاکنون ۲۰ مورد درخواست تسهیلات در سامانه تک ثبت شده است تا پس از طی مراحل اداری، برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، تسهیل دسترسی آنان به منابع مالی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی از جمله اولویت‌های این اداره‌کل است.

او تأکید کرد: پیگیری روند پرداخت تسهیلات و حمایت از متقاضیان واجد شرایط با هدف رونق تولید، توسعه مشاغل بومی و تقویت اقتصاد صنایع‌دستی استان در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080900600
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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