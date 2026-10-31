به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۹ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای حمایت از فعالان و متقاضیان حوزه صنایع‌دستی استان، تاکنون ۲۰ مورد درخواست تسهیلات در سامانه تک ثبت شده است تا پس از طی مراحل اداری، برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، تسهیل دسترسی آنان به منابع مالی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی از جمله اولویت‌های این اداره‌کل است.

او تأکید کرد: پیگیری روند پرداخت تسهیلات و حمایت از متقاضیان واجد شرایط با هدف رونق تولید، توسعه مشاغل بومی و تقویت اقتصاد صنایع‌دستی استان در دستور کار قرار دارد.

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