۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰

کارگاه آموزشی طراحی فرش با طرح اختصاصی باغ زرشک در روستای گردشگری افین برگزار شد

کارگاه آموزشی طراحی فرش با طرح اختصاصی باغ زرشک در روستای گردشگری افین برگزار شد

کارگاه آموزشی طراحی فرش و قالیچه با طرح اختصاصی «باغ زرشک» با حضور بیش از ۳۵ نفر از بانوان روستای افین شهرستان زیرکوه برگزار شد؛ رویدادی که با هدف پیوند هنر اصیل فرش‌بافی با ظرفیت‌های بومی منطقه و تقویت اشتغال بانوان روستایی شکل گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آیا، عباس صادقی شاهرخت، گفت: کارگاه آموزشی طراحی فرش و قالیچه با طرح اختصاصی «باغ زرشک» با هماهنگی و پیگیری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان زیرکوه، با هدف توسعه مهارت‌های هنری بانوان روستایی و ترویج هنر اصیل فرش‌بافی روز پنج‌شنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه افزود: این دوره آموزشی در محل حسینیه روستای هدف گردشگری افین برگزار شد و در آن، کریمی و فخر به‌عنوان مربیان دوره، مباحث مرتبط با طراحی فرش و قالیچه با طرح اختصاصی باغ زرشک را به شرکت‌کنندگان آموزش دادند.

او با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از نمادها و ظرفیت‌های بومی در تولیدات صنایع‌دستی اظهار کرد: استفاده از طرح‌های اختصاصی متناسب با ویژگی‌های فرهنگی، طبیعی و اقتصادی هر منطقه، نقش مؤثری در حفظ هویت فرهنگی و بازنمایی داشته‌های بومی دارد. در همین راستا، به‌کارگیری نماد زرشک به‌عنوان یکی از محصولات راهبردی و شاخص خراسان جنوبی در طراحی قالیچه‌های بومی، می‌تواند زمینه‌ساز خلق آثار هنری متمایز و افزایش ارزش افزوده تولیدات صنایع‌دستی باشد.

صادقی شاهرخت ادامه داد: آموزش طراحی فرش با نقش‌مایه باغ زرشک، فرصتی برای بهره‌گیری از توانمندی‌های هنری بانوان منطقه و تبدیل ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی شهرستان به محصولات فرهنگی و هنری با هویت بومی است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این کارگاه در راستای توانمندسازی بانوان روستایی، ارتقای مهارت‌های تخصصی در حوزه صنایع‌دستی و ایجاد زمینه‌های اشتغال پایدار، گامی مؤثر در حمایت از هنرمندان محلی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی شهرستان زیرکوه به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405080900601
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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