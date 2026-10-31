کارگاه آموزشی طراحی فرش با طرح اختصاصی باغ زرشک در روستای گردشگری افین برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آیا، عباس صادقی شاهرخت، گفت: کارگاه آموزشی طراحی فرش و قالیچه با طرح اختصاصی «باغ زرشک» با هماهنگی و پیگیری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان زیرکوه، با هدف توسعه مهارت‌های هنری بانوان روستایی و ترویج هنر اصیل فرش‌بافی روز پنج‌شنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه افزود: این دوره آموزشی در محل حسینیه روستای هدف گردشگری افین برگزار شد و در آن، کریمی و فخر به‌عنوان مربیان دوره، مباحث مرتبط با طراحی فرش و قالیچه با طرح اختصاصی باغ زرشک را به شرکت‌کنندگان آموزش دادند.

او با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از نمادها و ظرفیت‌های بومی در تولیدات صنایع‌دستی اظهار کرد: استفاده از طرح‌های اختصاصی متناسب با ویژگی‌های فرهنگی، طبیعی و اقتصادی هر منطقه، نقش مؤثری در حفظ هویت فرهنگی و بازنمایی داشته‌های بومی دارد. در همین راستا، به‌کارگیری نماد زرشک به‌عنوان یکی از محصولات راهبردی و شاخص خراسان جنوبی در طراحی قالیچه‌های بومی، می‌تواند زمینه‌ساز خلق آثار هنری متمایز و افزایش ارزش افزوده تولیدات صنایع‌دستی باشد.

صادقی شاهرخت ادامه داد: آموزش طراحی فرش با نقش‌مایه باغ زرشک، فرصتی برای بهره‌گیری از توانمندی‌های هنری بانوان منطقه و تبدیل ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی شهرستان به محصولات فرهنگی و هنری با هویت بومی است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این کارگاه در راستای توانمندسازی بانوان روستایی، ارتقای مهارت‌های تخصصی در حوزه صنایع‌دستی و ایجاد زمینه‌های اشتغال پایدار، گامی مؤثر در حمایت از هنرمندان محلی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی شهرستان زیرکوه به شمار می‌رود.

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