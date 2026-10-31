به گزارش خبرنگار میراث آریا، فعالیت یک واحد بوم گردی بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، منجر به برخورد قانونی و پلمب آن شد.

بر اساس ضوابط و مقررات، فعالیت تمامی تأسیسات گردشگری از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی، منوط به دریافت مجوزهای قانونی و پروانه بهره‌برداری از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

برخورد با واحدهایی که بدون اخذ مجوزهای رسمی و با عناوین گردشگری فعالیت می‌کنند، در راستای صیانت از حقوق گردشگران، سامان‌دهی تأسیسات گردشگری و ایجاد زمینه فعالیت قانونی و برابر برای فعالان این حوزه در دستور کار قرار دارد.

این روند نظارتی در روزهای آینده نیز با بررسی وضعیت مجوزهای واحدهای گردشگری، صدور اخطار به واحدهای فاقد مجوز و برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.

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