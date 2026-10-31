۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱

اقامتگاه بوم‌گردی فاقد مجوز در شهرستان ابرکوه پلمب شد

اقامتگاه بوم‌گردی فاقد مجوز در شهرستان ابرکوه پلمب شد

یک واحد اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان ابرکوه به دلیل فعالیت بدون دریافت مجوزهای قانونی و پروانه بهره‌برداری، با هماهنگی و دستور مقام قضایی و در راستای نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری پلمب شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فعالیت یک واحد بوم گردی بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، منجر به برخورد قانونی و پلمب آن شد.

بر اساس ضوابط و مقررات، فعالیت تمامی تأسیسات گردشگری از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی، منوط به دریافت مجوزهای قانونی و پروانه بهره‌برداری از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

برخورد با واحدهایی که بدون اخذ مجوزهای رسمی و با عناوین گردشگری فعالیت می‌کنند، در راستای صیانت از حقوق گردشگران، سامان‌دهی تأسیسات گردشگری و ایجاد زمینه فعالیت قانونی و برابر برای فعالان این حوزه در دستور کار قرار دارد.

این روند نظارتی در روزهای آینده نیز با بررسی وضعیت مجوزهای واحدهای گردشگری، صدور اخطار به واحدهای فاقد مجوز و برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.

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کد خبر 1405080900602
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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