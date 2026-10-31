۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۲

فروش ۷۰ میلیاردی سینماها/ خانوم والده در صدر

فروش ۷۰ میلیاردی سینماها/ خانوم والده در صدر

سی‌ودومین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که سینمای ایران با میزبانی ۵۲۸ هزار مخاطب به فروشی معادل ۷۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش میراث آریا، سی‌ودومین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۲ آبان ماه تا پایان روز جمعه ۸ آبان ماه در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۵۲۸ هزار و ۸۲ مخاطب به فروشی معادل ۷۰ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۱۷۷ هزار و ۵۷۸ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۴ هزار و ۷۰۸ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند. 

مطابق با آمار ثبت‌ شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۴ هزار و ۷۰۸ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۷ هزار و ۸۱۹ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۱۱ هزار و ۳۲۰ مخاطب، پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۱۰ هزار و ۸۲۹ مخاطب و پردیس سینمایی هدیش با ۱۰ هزار و ۵۵۵ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند. 

همچنین فیلم سینمایی خانوم والده به کارگردانی سهیل موفق با ۱۷۷ هزار و ۵۷۸ مخاطب، فیلم سینمایی «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک نژاد و علیرغم گذشت سه روز از اکران با ۱۳۸ هزار و ۹۷۱ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۵۷ هزار و ۴۷۹ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری‌دوماری با ۵۲ هزار و ۲۳ مخاطب و فیلم سینمایی «بامبولک ۲» به کارگردانی محمدمتین اوجانی با ۲۴ هزار و ۷۳۸ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی‌ودوم معرفی شدند.

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کد خبر 1405080900603
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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