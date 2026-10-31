افتتاح زائرسرای خانه کارگر در شیراز، گامی برای رونق گردشگری و ارتقای خدمات رفاهی است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هاجر عسکری امروز ۹ آبان ماه ۱۴۰۵ با تأکید بر نقش زیرساخت‌های اقامتی در توسعه صنعت گردشگری، اظهار کرد: توسعه ظرفیت‌های خانه کارگر می‌تواند با جذب بیشتر کارگران و خانواده‌های آنان از سراسر کشور، به افزایش مدت اقامت مسافران و رشد سفرهای خانوادگی در شیراز منجر شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شیراز افزود: این اقدام علاوه بر بهبود سطح خدمات رفاهی برای نیروها و اعضای این مجموعه، آثار اقتصادی مثبتی بر فعالان بخش‌های مختلف از جمله هتل‌ها، رستوران‌ها، بازارها و سایر مراکز تجاری خواهد داشت.

عسکری خاطرنشان کرد: فراهم شدن امکان اقامت برای مراجعان این مجموعه از استان‌های مختلف، از ظرفیت‌های گردشگری شهر شیراز به‌طور بهینه‌تری استفاده خواهد کرد و به رونق اقتصادی منطقه کمک خواهد کرد.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری شهر شیراز، بر اهمیت نقش گردشگری مذهبی در این شهر تأکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان شیراز بیان کرد: شیراز با برخورداری از جایگاه معنوی و تاریخی، میزبان مراجعین بسیاری است؛ از جمله حضور پررنگ زائران در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) که سومین حرم اهل‌بیت (ع) در ایران اسلامی به شمار می‌رود، و همچنین زیارتگاه‌های عظیم‌الشأن امامزادگان دیگر، که این شهر را به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری مذهبی تبدیل کرده است.

عسکری خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان توسعه زیرساخت‌های اقامتی (مانند زائرسرای خانه کارگر) و این ظرفیت‌های مذهبی، می‌تواند منجر به افزایش چشمگیر مراجعات، طولانی‌تر شدن مدت اقامت زائران و در نهایت، ایجاد یک چرخه اقتصادی پایدار برای کسب‌وکارهای محلی و تقویت صنعت گردشگری استان فارس شود.

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