۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۰

بررسی روند اجرای طرح‌های گردشگری قاینات با حضور مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی

بررسی روند اجرای طرح‌های گردشگری قاینات با حضور مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جریان سفر به شهرستان قاینات، از تعدادی از طرح‌ها و ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی فاطمی روز جمعه ۸ آبان ماه جاری در بازدید یک‌روزه، از مجتمع گردشگری در حال احداث روستای مهمویی، هتل سه‌ستاره و منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی و مسائل و موانع پیش‌روی آن‌ها قرار گرفت.

در بازدید از مجتمع گردشگری روستای مهمویی، سرمایه‌گذار پروژه گزارشی از مشخصات طرح و اقدامات انجام‌شده ارائه کرد. فاطمی ضمن ابراز رضایت از روند اجرای پروژه، کیفیت و ظرافت در ساخت این مجموعه را قابل توجه دانست و پیشنهادهایی نیز با هدف بهبود و تکمیل بخش‌هایی از طرح ارائه کرد.

همچنین در بازدید از منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر و هتل سه‌ستاره در حال احداث، مسائل و چالش‌های موجود در مسیر تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت و کارشناس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان قاینات توضیحاتی درباره موانع و مشکلات پیش‌روی این پروژه‌ها ارائه کرد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت طرح‌های گردشگری، شناسایی موانع اجرایی و پیگیری مسائل مرتبط با توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان قاینات انجام شد.

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کد خبر 1405080900609
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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