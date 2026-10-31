به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی فاطمی روز جمعه ۸ آبان ماه جاری در بازدید یک‌روزه، از مجتمع گردشگری در حال احداث روستای مهمویی، هتل سه‌ستاره و منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی و مسائل و موانع پیش‌روی آن‌ها قرار گرفت.

در بازدید از مجتمع گردشگری روستای مهمویی، سرمایه‌گذار پروژه گزارشی از مشخصات طرح و اقدامات انجام‌شده ارائه کرد. فاطمی ضمن ابراز رضایت از روند اجرای پروژه، کیفیت و ظرافت در ساخت این مجموعه را قابل توجه دانست و پیشنهادهایی نیز با هدف بهبود و تکمیل بخش‌هایی از طرح ارائه کرد.

همچنین در بازدید از منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر و هتل سه‌ستاره در حال احداث، مسائل و چالش‌های موجود در مسیر تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت و کارشناس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان قاینات توضیحاتی درباره موانع و مشکلات پیش‌روی این پروژه‌ها ارائه کرد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت طرح‌های گردشگری، شناسایی موانع اجرایی و پیگیری مسائل مرتبط با توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان قاینات انجام شد.

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