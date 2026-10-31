علیرضا قاسمی، معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در یادداشتی نوشت: گردشگری زمانی به موتور توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود که از معرفی جاذبه‌ها عبور کنیم و برای تبدیل آن‌ها به فرصت‌های واقعی کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری هدفمند انجام دهیم.

استان همدان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری تاریخی، طبیعی و فرهنگی برخوردار است؛ اما برخورداری از جاذبه به‌تنهایی تضمین‌کننده رونق اقتصادی نیست. آنچه یک مقصد گردشگری را به کانون تولید ثروت و اشتغال تبدیل می‌کند، پیوند میان ظرفیت‌های موجود، زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌گذاران توانمند و برنامه‌ریزی اقتصادی است.

از این منظر، سرمایه‌گذاری در گردشگری را نباید صرفا به ساخت هتل یا ایجاد مجموعه‌های تفریحی محدود کرد. توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، احیای بناهای تاریخی، ایجاد مراکز تجربه صنایع‌دستی، طراحی مسیرهای گردشگری و توسعه خدمات نوآورانه، همگی می‌توانند بخشی از زنجیره ارزش گردشگری باشند؛ زنجیره‌ای که منافع آن از فعالان اقتصادی به جوامع محلی، تولیدکنندگان صنایع‌دستی، کشاورزان، هنرمندان و کسب‌وکارهای کوچک منتقل می‌شود.

برای کاهش این فاصله، باید نگاه سنتی به معرفی جاذبه‌ها جای خود را به رویکرد اقتصادی و پروژه‌محور بدهد. سرمایه‌گذار به‌جای فهرستی از ظرفیت‌های عمومی، به اطلاعات روشن درباره زمین، مجوزها، زیرساخت‌ها، هزینه‌های اولیه، بازار هدف، میزان تقاضا و چشم‌انداز بازگشت سرمایه نیاز دارد. بنابراین، تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری دقیق، شناسایی موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای جذب سرمایه است.

در استان همدان، غار علیصدر نمونه روشنی از ظرفیت تبدیل یک جاذبه شاخص به محور شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مکمل است. ارزش اقتصادی چنین مقصدی تنها به فروش بلیت یا بازدید گردشگران محدود نمی‌شود؛ توسعه خدمات اقامتی استاندارد، حمل‌ونقل گردشگری، عرضه محصولات محلی، رستوران‌ها، فروش صنایع‌دستی و طراحی تجربه‌های متنوع برای بازدیدکنندگان می‌تواند ماندگاری گردشگر و میزان هزینه‌کرد او را افزایش دهد. در این الگو، سرمایه‌گذاری زمانی اثربخش است که به‌جای تمرکز بر یک پروژه منفرد، مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای مکمل را در پیرامون مقصد گردشگری فعال کند؛ البته با رعایت الزامات محیط‌زیستی و ظرفیت تحمل مقصد.

مسئله اصلی، کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه فاصله میان ظرفیت‌های موجود و فرصت‌های آماده سرمایه‌گذاری است

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری موفق الزاما به معنای اجرای پروژه‌های بزرگ و پرهزینه نیست. گاهی احیای یک بنای تاریخی، ایجاد یک اقامتگاه کوچک باکیفیت یا راه‌اندازی کارگاهی برای عرضه و آموزش سفال لالجین می‌تواند با سرمایه کمتر، اشتغال محلی ایجاد کند و درآمد حاصل از گردشگری را در همان منطقه نگه دارد. چنین رویکردی به‌ویژه برای توسعه متوازن شهرستان‌ها و تقویت مشارکت مردم اهمیت دارد.

در این میان، نقش دولت باید از تصدی‌گری و اجرای مستقیم همه پروژه‌ها به تسهیل‌گری، رفع موانع، آماده‌سازی فرصت‌ها و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران تغییر کند. ثبات رویه‌های اداری، شفافیت در صدور مجوزها، دسترسی به اطلاعات معتبر و پیگیری مستمر طرح‌ها می‌تواند هزینه و ریسک ورود به این حوزه را کاهش دهد.

همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری نباید فقط بر تعداد مجوزهای صادرشده یا حجم سرمایه اعلام‌شده استوار باشد؛ میزان تحقق سرمایه‌گذاری، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، اشتغال پایدار، سهم کسب‌وکارهای محلی و کیفیت خدمات نیز باید در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرد. در واقع، فاصله میان صدور مجوز و بهره‌برداری از پروژه، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

آینده سرمایه‌گذاری گردشگری همدان در گرو عبور از پروژه‌محوری صرف و حرکت به سوی زنجیره‌سازی اقتصادی است. به این معنا که هر فرصت سرمایه‌گذاری باید با توجه به ظرفیت مقصد، نیاز بازار و امکان مشارکت بخش خصوصی و جامعه محلی تعریف شود. در چنین شرایطی، یک جاذبه تاریخی یا طبیعی می‌تواند به نقطه آغاز شکل‌گیری شبکه‌ای از کسب‌وکارها تبدیل شود؛ شبکه‌ای که منافع اقتصادی آن فراتر از محدوده یک پروژه گسترش یابد.

امروز فرصت آن است که همدان با تکیه بر مزیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی خود، سرمایه‌گذاری گردشگری را به ابزاری برای تنوع‌بخشی به اقتصاد استان تبدیل کند. تحقق این هدف نیازمند تصمیم‌های دقیق، بسته‌های قابل اجرا، مشارکت واقعی بخش خصوصی و سنجش مستمر نتایج است.

در این مسیر، شناسایی فرصت‌های اولویت‌دار در شهرستان‌ها، معرفی شفاف آن‌ها به سرمایه‌گذاران، تسهیل فرایندهای اداری و پیگیری طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداری می‌تواند زمینه‌ساز استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های استان باشد.

در نهایت، موفقیت در گردشگری با تعداد جاذبه‌ها سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان ارزشی سنجیده می‌شود که از این جاذبه‌ها برای اقتصاد، اشتغال و زندگی مردم خلق می‌کنیم. این همان نقطه‌ای است که سرمایه‌گذاری هدفمند، از یک فعالیت اقتصادی منفرد فراتر می‌رود و به راهبردی برای توسعه پایدار استان تبدیل می‌کند.

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