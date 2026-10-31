به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ محمد اسماعیلی نهم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی از معتمدان محلی درباره فعالیت باند حفاری غیرمجاز در محوطه باستانی بیت‌مشهوط شهرستان کرخه، موضوع به‌صورت ویژه در دستورکار نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان افزود: در عملیاتی منسجم و با دستور مقام قضایی، همکاری کلانتری ۱۲ شاوور و مشارکت نیروهای پایگاه حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان‌های شوش و کرخه، یکی از عوامل اصلی حفاری‌های غیرمجاز که در تاریکی شب با استفاده از دستگاه فلزیاب به فعالیت در این محوطه تاریخی اقدام می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

او با اشاره به کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب از فرد دستگیرشده بیان کرد: براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، متهم علاوه بر فعالیت مستقیم در محوطه، با استفاده از دستگاه فلزیاب اقدام به شناسایی و نشانه‌گذاری نقاط موردنظر برای تعدادی از حفاران غیرمجاز می‌کرد تا زمینه دسترسی غیرقانونی آن‌ها به اشیای تاریخی و فرهنگی را فراهم کند.

اسماعیلی ادامه داد: در جریان این عملیات، سرنشینان یک دستگاه خودروی نیز از محل متواری شدند که خودروی یادشده نیز توقیف شد و تلاش نیروهای انتظامی و یگان حفاظت برای شناسایی و دستگیری افراد متواری ادامه دارد.

او با تأکید بر ضرورت صیانت از محوطه‌ها و آثار تاریخی استان خوزستان خاطرنشان کرد: مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی با جدیت در دستورکار یگان حفاظت استان قرار دارد و همکاری مردم، به‌ویژه معتمدان و جوامع محلی، نقش مؤثری در شناسایی و برخورد با متخلفان و جلوگیری از تعرض به میراث ارزشمند تاریخی استان دارد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری مشکوک یا تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی، موضوع را در اسرع وقت به نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اطلاع دهند.

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