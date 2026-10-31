به گزارش خبرنگار میراث آریا، جواد قارایی روز شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۵ که به همراه جمعی از هنرمندان، ورزشکاران و قاریان قرآن، طی دو سه روز اخیر به زاهدان سفر کرده است، اظهار کرد: هدف از این سفر، اعلام همبستگی با مردم سیستان و بلوچستان، ابراز همدلی با هموطنان بلوچ و تأکید بر وحدت و همدلی میان مردم ایران بود. این گروه، با حضور در کنار مردم منطقه و گفت‌وگو با آن‌ها، بر این موضوع تأکید کردند که همه ایرانیان، فارغ از تفاوت‌های قومی و فرهنگی، اعضای یک ملت هستند و در کنار یکدیگر قرار دارند.

ایرانگرد و مستندساز کشورمان، با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی استان سیستان و بلوچستان، تأکید کرد که عاملان اقدامات تروریستی در این منطقه را نباید نماینده مردم بلوچ دانست و نباید اجازه داد اقدامات مزدوران، چهره این قوم ایرانی را مخدوش کند.

او با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران است، گفت: این منطقه حدود ۵ هزار و ۵۰۰ سال قدمت تمدنی دارد و در طول تاریخ، بخشی از پیکره ایران بوده است. مردم بلوچ نیز از اقوام ایرانی‌تبار کشورمان هستند که هویت و پیشینه آن‌ها با تاریخ ایران پیوند خورده است.

قارایی با اشاره به اقدامات تروریستی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: در این مدت، عده‌ای مزدور از آن سوی مرزها وارد منطقه می‌شدند و با دریافت پول، دست به ترور می‌زدند و فضای ناامنی در استان سیستان و بلوچستان ایجاد می‌کردند. این افراد با پوشیدن لباس بلوچی و در برخی موارد با آشنایی به زبان بلوچی، اقداماتی انجام می‌دادند که به شهادت تعدادی از هموطنان منجر شد.

این ایرانگرد و مستندساز در ادامه با اشاره به حوادث و تلفات انسانی در دیگر نقاط کشور گفت: در استان‌های مختلف، هر روز و در طول سال، افراد زیادی در حوادثی مانند سرقت جان خود را از دست می‌دهند. همچنین حافظان امنیت به دست دشمنان به شهادت می‌رسند و برخی از خلافکاران نیز در درگیری‌ها کشته می‌شوند؛ اما پرسش این است که چرا حوادث استان سیستان و بلوچستان تا این اندازه برجسته می‌شود؟

او افزود: یکی از دلایل حضور من در این استان، این بود که درباره اتفاقات رخ‌داده و ارتباط نداشتن آن‌ها با هویت مردم بلوچ با هموطنان صحبت کنم. می‌خواستم به مردم بگویم کسانی که در سیستان و بلوچستان دست به این اقدامات می‌زنند، نماینده مردم بلوچ نیستند و نباید اقدامات آن‌ها را به حساب این قوم بزرگ ایرانی گذاشت.

قارایی تصریح کرد: این افراد مزدورانی هستند که به هیچ عنوان نباید آن‌ها را نماینده مردم بلوچ دانست. آن‌ها لباس بلوچی می‌پوشند، وارد منطقه می‌شوند و دست به اقدامات تروریستی می‌زنند؛ بنابراین، نباید اجازه داد این اتفاقات تلخ به نام بلوچ و بلوچستان تمام شود.

این مستندساز با اشاره به هدف سفر خود به سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: برای اینکه مردم کشورمان از نزدیک با امنیت منطقه و روحیه ایران‌دوستی و مهمان‌نوازی مردم آن آشنا شوند، به همراه تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران به این استان سفر کردیم. در شهر با مردم گفت‌وگو کردیم و پای صحبت‌های آن‌ها نشستیم.

قارایی ادامه داد: مردم منطقه از اتفاقات رخ‌داده بسیار ناراحت و ناراضی بودند و عاملان این اقدامات را از خودشان نمی‌دانستند. آن‌ها تأکید می‌کردند که این افراد بلوچ نیستند و نباید اقداماتشان به مردم این منطقه نسبت داده شود.

او در پایان گفت: هدف ما از این سفر، رساندن پیام مردم سیستان و بلوچستان به همه هموطنان بود؛ اینکه مردم بلوچ، مردمانی ایران‌دوست و مهمان‌نواز هستند و نباید اقدامات تروریستی مزدوران را به پای این قوم بزرگ و ریشه‌دار ایرانی نوشت.

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