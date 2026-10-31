۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۷

پایان عملیات مرمت اولیه در چوبی تاریخی باغ‌موزه چهلستون اصفهان

پایان عملیات مرمت اولیه در چوبی تاریخی باغ‌موزه چهلستون اصفهان

مدیر پایگاه میراث جهانی باغ‌موزه چهلستون اصفهان از پایان عملیات درب تاریخی مجموعه جهانی باغ‌موزه چهلستون خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی هادی پور امروز ۹ آبان ماه گفت: در تاریخی چهلستون اصفهان مربوط به دوره قاجار تا پهلوی است که متأسفانه از ۸ سال پیش که آخرین مرمت بر روی این در تاریخی انجام‌شده بود تاکنون مورد مرمت قرار نگرفته بود.

مدیر پایگاه میراث جهانی باغ‌موزه چهلستون اصفهان ادامه داد: پس از بررسی و هماهنگی کارشناسان و شورای فنی پایگاه میراث جهانی باغ‌موزه چهلستون، عملیات مرمت این در چوبی تاریخی توسط مرمتگران گروه امانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان آغاز و امروز با موفقیت با پایان رسید.

هادی پور افزود: این عملیات مرمتی اضطراری شامل تمیزکاری اولیه، غبارزدائی، حذف آثار آلاینده، اجرای سمباده نرم، حذف رنگ‌های الحاقی و قدیمی، استحکام‌بخشی آلت و لغت‌ها، استحکام‌بخشی گل‌میخ‌های آسیب‌دیده و درنهایت ۲ نوبت روغن‌کاری کامل در بوده است که امروز به اتمام رسید.

او تصریح کرد: این عملیات مرمتی و اضطراری، عملیات اولیه بوده، لذا عملیات جامع مرمت در چوبی ضلع شمالی باغ‌موزه چهلستون به‌زودی و پس از تأمین اعتبارات لازم، شامل عملیات مرمت و استحکام‌بخشی سازه چوبی، استحکام‌بخشی و مرمت کام و زبانه‌ها و میخک‌های درب، مرمت تزئینات، قطرکشی و شاسی کشی‌های درب، رسوب‌زدایی و آسیب زدایی تزئینات فلزی به‌زودی آغاز خواهد شد.

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کد خبر 1405080900613
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

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