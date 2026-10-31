به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی هادی پور امروز ۹ آبان ماه گفت: در تاریخی چهلستون اصفهان مربوط به دوره قاجار تا پهلوی است که متأسفانه از ۸ سال پیش که آخرین مرمت بر روی این در تاریخی انجام‌شده بود تاکنون مورد مرمت قرار نگرفته بود.

مدیر پایگاه میراث جهانی باغ‌موزه چهلستون اصفهان ادامه داد: پس از بررسی و هماهنگی کارشناسان و شورای فنی پایگاه میراث جهانی باغ‌موزه چهلستون، عملیات مرمت این در چوبی تاریخی توسط مرمتگران گروه امانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان آغاز و امروز با موفقیت با پایان رسید.

هادی پور افزود: این عملیات مرمتی اضطراری شامل تمیزکاری اولیه، غبارزدائی، حذف آثار آلاینده، اجرای سمباده نرم، حذف رنگ‌های الحاقی و قدیمی، استحکام‌بخشی آلت و لغت‌ها، استحکام‌بخشی گل‌میخ‌های آسیب‌دیده و درنهایت ۲ نوبت روغن‌کاری کامل در بوده است که امروز به اتمام رسید.

او تصریح کرد: این عملیات مرمتی و اضطراری، عملیات اولیه بوده، لذا عملیات جامع مرمت در چوبی ضلع شمالی باغ‌موزه چهلستون به‌زودی و پس از تأمین اعتبارات لازم، شامل عملیات مرمت و استحکام‌بخشی سازه چوبی، استحکام‌بخشی و مرمت کام و زبانه‌ها و میخک‌های درب، مرمت تزئینات، قطرکشی و شاسی کشی‌های درب، رسوب‌زدایی و آسیب زدایی تزئینات فلزی به‌زودی آغاز خواهد شد.

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