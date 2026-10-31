به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسلم صادقی روز شنبه ۹ آبان‌ماه جاری گفت: طرح مطالعات امکان‌سنجی اجرای طرح‌های گردشگری در محدوده سد و دریاچه کارون ۴ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان تصویب شد. این اقدام گامی مؤثر در مسیر توسعه گردشگری آبی، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد درآمد پایدار برای چهارمحال و بختیاری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری محدوده سد و دریاچه کارون ۴ افزود: این استان از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و آبی برخوردار است که بهره‌گیری اصولی از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول در صنعت گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی مناطق پیرامونی منابع آبی استان باشد.

صادقی تصریح کرد: تصویب طرح مطالعات امکان‌سنجی اجرای طرح‌های گردشگری در محدوده سد و دریاچه کارون ۴ فرصتی مهم برای بررسی ظرفیت‌ها، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زمینه اجرای طرح‌های گردشگری متناسب با شرایط منطقه به‌شمار می‌رود.

او با تأکید بر ضرورت پیوند میان مدیریت منابع آب و توسعه اقتصادی چهارمحال و بحتیاری یادآور شد: هدف ما این است که در کنار انجام مأموریت‌های اصلی در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب، با برنامه‌ریزی کارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه بهره‌برداری اقتصادی و گردشگری از پیرامون منابع و تأسیسات آبی نیز فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: توسعه گردشگری در محدوده سد و دریاچه کارون ۴ می‌تواند با فراهم‌کردن بستر مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای محلی، به یکی از فرصت‌های ارزشمند توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.

او گفت: البته تحقق این اهداف مستلزم رعایت کامل الزامات فنی، زیست‌محیطی، ایمنی و ضوابط حفاظت از منابع آب و تأسیسات آبی است.

صادقی تأکید کرد: اُمید است با پیگیری مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، زمینه اجرای طرح‌های گردشگری هدفمند در محدوده سد و دریاچه کارون ۴ فراهم شود و بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری آبی، ایجاد درآمد پایدار و توسعه متوازن چهارمحال و بختیاری برداریم.

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