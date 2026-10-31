۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴

مدیرعامل بانک رفاه کارگران:

چهارمحال و بختیاری از ظرفیت‌های خاص گردشگری برخوردار است

چهارمحال و بختیاری از ظرفیت‌های خاص گردشگری برخوردار است

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت‌های خاص گردشگری دارد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اسماعیل للـه‌گانی شامگاه پنجشنبه هفتم آبان‌ماه جاری در نشست مشترک شورای اداری، شورای و اشتغال چهارمحال و بختیاری گفت: بسیاری از استان‌های کشور در سال‌های گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری توانسته‌اند اقتصاد خود را تقویت و زمینه توسعه منطقه‌ای را فراهم کنند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران افزود: چهارمحال و بختیاری از ظرفیت‌های خاص گردشگری برخوردار است، اما توسعه این بخش به ارتقای جاده‌ها و تقویت زیرساخت‌های مختلف نیاز دارد که باید به آن توجه شود.

للـه‌گانی تصریح کرد: خارج شدن چهارمحال و بختیاری از محرومیت به توسعه شبکه ریلی و راه نیاز دارد.

او یادآور شد: به‌همین منظور در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چهارمحال و بختیاری بانک رفاه کارگران ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تسهیلات ماده ۵۶ برای تأمین مالی هفت طرح عمرانی این استان اختصاص داد.

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کد خبر 1405080900616
علیرضا غفاری
دبیر مرضیه امیری

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