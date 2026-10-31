به گزارش خبرنگار میراث آریا، عباس قدیریان اظهار کرد: کتاب و نمایشگاه هنری «مشق‌های ناتمام» با محوریت بازتاب پیامدهای انسانی جنگ، رنج‌ها و فقدان‌های کودکان جنگ‌زده و رؤیاهای ناتمام آنان شکل‌گرفته و بر اهمیت صلح، همدلی و حق کودکان برای زندگی در آرامش تأکید دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه افزود: حضور «عارسُک جُلی» در این رویداد فرهنگی، فرصتی ارزشمند برای معرفی میراث­فرهنگی و صنایع‌دستی ابرکوه و نشان دادن ظرفیت هنرهای بومی و محلی ایران در انتقال مفاهیم انسانی همچون مهر، دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز است.

او با اشاره به پیشینه این عروسک سنتی بیان کرد: «عارسُک جُلی» ریشه در فرهنگ و سنت دست‌ساخته‌های مادربزرگ‌های ایرانی دارد و نمادی از پیوند نسل‌ها، هویت فرهنگی و خلاقیت زنان در حفظ و انتقال میراث بومی است.

قدیریان ادامه داد: این عروسک امروز فراتر از مرزهای جغرافیایی، می‌تواند به‌عنوان پیام‌آور صلح و دوستی در جهان معاصر شناخته شود و حضور آن در کنار آثار هنری مرتبط با کودکان آسیب‌دیده از جنگ، پیوندی معنادار میان میراث‌فرهنگی، هنر و ارزش‌های انسانی برقرار می‌کند.

نمایشگاه هنری «مشق‌های ناتمام» روز یکشنبه ۱۰ آبان ماه در موزه صلح تهران آغاز به کار می‌کند.

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