به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۹ آبان ماه و در حاشیه نشست بررسی و رفع موانع سرمایه‌گذاری شهرستان تیران و کرون که در محل دفتر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان برگزار شد، گفت: شهرستان تیران و کرون یکی از شهرستان‌های استان اصفهان است که از ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگری و رونق صنایع‌دستی برخوردار است، لذا با توسعه و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه می‌توان شهرستان تیران و کرون رو به یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری استان اصفهان تبدیل کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: خوشبختانه فرماندار شهرستان در حوزه توسعه زیرساخت‌های گردشگری بسیار همراه بوده و امید می‌رود این همراهی و هم‌افزایی به توسعه و رونق گردشگری در منطقه منتهی شود.

کرم‌زاده افزود: در این نشست که با حضور فرماندار شهرستان و بخش خصوصی به‌عنوان سرمایه‌گذار گردشگری برگزار شد، موانع موجود بررسی و برنامه‌ریزی‌های لازم به‌منظور رفع این موانع انجام شد.

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