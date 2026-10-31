مدیریت اصولی پسماند در مناطق گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن کریمی روز جمعه هشتم آبان‌ماه جاری به‌مناسبت روز محیط‌بان در آیین پاک‌سازی تالاب بین‌المللی گردشگری چغاخور شهرستان بروجن گفت: عقب‌نشینی آب این تالاب و پراکنش پسماند در ضلع‌های جنوبی و غربی آن، ضرورت اجرای برنامه پاک‌سازی این پهنه طبیعی را دوچندان کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری افزود: این پویش با مشارکت مردم محلی، تشکل‌های زیست‌محیطی، شهرداری بلداجی، جمعیت هلال‌احمر، بخشداری بلداجی و جمعی از دوست‌داران محیط زیست برگزار شد تا با همراهی مردم بتوانیم تالاب بین‌المللی گردشگری چغاخور را پاک‌سازی و از این سرمایه طبیعی حفاظت کنیم.

کریمی به تجمع حجم زیادی از پسماند در حاشیه تالاب بین‌المللی گردشگری چغاخور اشاره و تصریح کرد: رعایت نکردن اصول مدیریت پسماند از سوی برخی گردشگران و بخشی از مردم محلی باعث پراکنش زباله در ضلع‌های جنوبی و غربی این تالاب شده است و امید می‌رود با همت دوست‌داران محیط زیست و اجرای پویش‌های مختلف، این منطقه پاک‌سازی شود.

او با هشدار درباره پیامدهای مدیریت نشدن پسماند در روستاهای پیرامونی تالاب بین‌المللی گردشگری چغاخور یادآور شد: به‌دلیل ضعف در مدیریت پسماند روستاهای اطراف این تالاب به‌ویژه در ضلع‌های جنوبی و غربی، با آغاز بارش‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها، حجم زیادی از زباله‌های داخل روستاها به سمت تالاب هدایت می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: امروز در مسیرهای ورودی تالاب بین‌المللی گردشگری چغاخور شاهد تجمع حجم زیادی از زباله و پسماند بودیم که این وضعیت ضرورت توجه بیشتر به مدیریت پسماند در مناطق پیرامونی را نشان می‌دهد.

او گفت: با مدیریت اصولی پسماند می‌توان هم به سلامت و بهداشت روستاها کمک و هم از ورود زباله به تالاب و آسیب به محیط زیست آن جلوگیری کرد.

کریمی به اهمیت طبیعی تالاب بین‌المللی گردشگری چغاخور اشاره و تأکید کرد: این تالاب گنجینه‌ای ارزشمند از طبیعت چهارمحال و بختیاری و زیستگاه گونه‌های گوناگون گیاهی و جانوری است و حفظ این سرمایه طبیعی و معرفی آن به‌عنوان نگین سبز استان، مسئولیتی همگانی به‌شمار می‌رود.

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