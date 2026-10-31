۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۹

مدیریت اصولی پسماند در مناطق گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است

مدیریت اصولی پسماند در مناطق گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به ورود زباله و پسماند روستاهای پیرامون تالاب بین‌المللی چغاخور به این پهنه آبی بر اثر بارش‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها گفت: مدیریت اصولی پسماند در این مناطق ضروری است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن کریمی روز جمعه هشتم آبان‌ماه جاری به‌مناسبت روز محیط‌بان در آیین پاک‌سازی تالاب بین‌المللی گردشگری چغاخور شهرستان بروجن گفت: عقب‌نشینی آب این تالاب و پراکنش پسماند در ضلع‌های جنوبی و غربی آن، ضرورت اجرای برنامه پاک‌سازی این پهنه طبیعی را دوچندان کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری افزود: این پویش با مشارکت مردم محلی، تشکل‌های زیست‌محیطی، شهرداری بلداجی، جمعیت هلال‌احمر، بخشداری بلداجی و جمعی از دوست‌داران محیط زیست برگزار شد تا با همراهی مردم بتوانیم تالاب بین‌المللی گردشگری چغاخور را پاک‌سازی و از این سرمایه طبیعی حفاظت کنیم.

کریمی به تجمع حجم زیادی از پسماند در حاشیه تالاب بین‌المللی گردشگری چغاخور اشاره و تصریح کرد: رعایت نکردن اصول مدیریت پسماند از سوی برخی گردشگران و بخشی از مردم محلی باعث پراکنش زباله در ضلع‌های جنوبی و غربی این تالاب شده است و امید می‌رود با همت دوست‌داران محیط زیست و اجرای پویش‌های مختلف، این منطقه پاک‌سازی شود.

او با هشدار درباره پیامدهای مدیریت نشدن پسماند در روستاهای پیرامونی تالاب بین‌المللی گردشگری چغاخور یادآور شد: به‌دلیل ضعف در مدیریت پسماند روستاهای اطراف این تالاب به‌ویژه در ضلع‌های جنوبی و غربی، با آغاز بارش‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها، حجم زیادی از زباله‌های داخل روستاها به سمت تالاب هدایت می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: امروز در مسیرهای ورودی تالاب بین‌المللی گردشگری چغاخور شاهد تجمع حجم زیادی از زباله و پسماند بودیم که این وضعیت ضرورت توجه بیشتر به مدیریت پسماند در مناطق پیرامونی را نشان می‌دهد.

او گفت: با مدیریت اصولی پسماند می‌توان هم به سلامت و بهداشت روستاها کمک و هم از ورود زباله به تالاب و آسیب به محیط زیست آن جلوگیری کرد.

کریمی به اهمیت طبیعی تالاب بین‌المللی گردشگری چغاخور اشاره و تأکید کرد: این تالاب گنجینه‌ای ارزشمند از طبیعت چهارمحال و بختیاری و زیستگاه گونه‌های گوناگون گیاهی و جانوری است و حفظ این سرمایه طبیعی و معرفی آن به‌عنوان نگین سبز استان، مسئولیتی همگانی به‌شمار می‌رود.

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کد خبر 1405080900620
علیرضا غفاری
دبیر مرضیه امیری

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