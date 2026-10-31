به گزارش میراث‌آریا، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از کسب رتبه نخست این اداره‌کل در پاسخگویی به استعلامات سامانه زمین در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تمامی استعلامات ارجاع‌شده به این اداره‌کل در این سامانه توسط معاونت میراث‌فرهنگی و کارشناس این مجموعه حشمت اله غلامی با نرخ پاسخگویی ۱۰۰ درصد و در مدت‌زمان سه روز پاسخ داده شده است.

فرزاد شریفی اظهار کرد: استعلامات مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی، عمرانی، طرح‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی و حوزه میراث فرهنگی در سامانه زمین بارگذاری و پس از بررسی‌های کارشناسی، پاسخ داده می‌شوند.

او افزود: پاسخگویی به‌موقع و دقیق به استعلامات، تسهیل فرآیندهای اداری، تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و کمک به پیشبرد طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای استان را به دنبال دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تأکید کرد: این اداره‌کل در راستای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سرعت پاسخگویی و همکاری مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، روند رسیدگی به استعلامات را با جدیت دنبال می‌کند.

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