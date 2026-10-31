۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

اداره‌کل میراث فرهنگی ایلام در پاسخگویی به استعلامات سامانه زمین رتبه نخست را کسب کرد

اداره‌کل میراث فرهنگی ایلام در پاسخگویی به استعلامات سامانه زمین رتبه نخست را کسب کرد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از کسب رتبه نخست این اداره‌کل در پاسخگویی به استعلامات سامانه زمین در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تمامی استعلامات با نرخ پاسخگویی ۱۰۰ درصد، در مدت‌زمان سه روز پاسخ داده شده‌اند.

به گزارش میراث‌آریا، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از کسب رتبه نخست این اداره‌کل در پاسخگویی به استعلامات سامانه زمین در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تمامی استعلامات ارجاع‌شده به این اداره‌کل در این سامانه توسط معاونت میراث‌فرهنگی و کارشناس این مجموعه حشمت اله غلامی با نرخ پاسخگویی ۱۰۰ درصد و در مدت‌زمان سه روز پاسخ داده شده است.

فرزاد شریفی اظهار کرد: استعلامات مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی، عمرانی، طرح‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی و حوزه میراث فرهنگی در سامانه زمین بارگذاری و پس از بررسی‌های کارشناسی، پاسخ داده می‌شوند.

او افزود: پاسخگویی به‌موقع و دقیق به استعلامات، تسهیل فرآیندهای اداری، تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و کمک به پیشبرد طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای استان را به دنبال دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تأکید کرد: این اداره‌کل در راستای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سرعت پاسخگویی و همکاری مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، روند رسیدگی به استعلامات را با جدیت دنبال می‌کند.

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کد خبر 1405080900621
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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