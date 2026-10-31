به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی «نخستین مدرسه میراث‌فرهنگی و هنرهای ملی با محوریت انتقال و بقای هنرهای ملی» روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن خلیج فارس پژوهشگاه برگزار می‌شود.

این برنامه با هدف توجه به اهمیت انتقال دانش، مهارت و ارزش‌های هنرهای ملی به نسل‌های آینده و بررسی نقش آموزش در حفظ و تداوم میراث‌فرهنگی و هنری کشور برگزار می‌شود.

در این نشست، پریسا شجاعی مرمتگر آثار تاریخی، فعال حوزه کودک و میراث فرهنگی و کارشناس بخش مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، فاطمه زیبانیا هنرمند قلمزن و نازیلا پاکیاری، مدیرمسئول مؤسسه هنری بهار ایده، پژوهشگر، مدرس و کارشناس هنر در حوزه کودک و نوجوان به ایراد سخنرانی و تبادل دیدگاه می‌پردازند.

این برنامه فرصتی برای تأمل در ضرورت پیوند میان نسل‌ها، انتقال تجربیات هنرمندان و استادکاران و نقش آموزش در پاسداشت، انتقال و بقای هنرهای ملی و میراث فرهنگی ایران خواهد بود.

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