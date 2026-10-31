به گزارش میراث آریا، فاطمه مهاجرانی در آیین نکوداشت سیدمحمد بهشتی و رونمایی از کتاب «نگهبان هویت ملی (۱)» به کوشش محمدابراهیم زارعی که روز ۹ آبان‌ماه، با حضور جمعی از فعالان و چهره‌های فرهنگی در موزه ملی ایران برگزار شد، با بیان اینکه فرهنگ و علم از مهم‌ترین ارکان ماندگاری ایران در طول تاریخ بوده‌اند، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره دغدغه‌مندان بسیاری داشته، حوزه فرهنگ ایران است؛ حوزه‌ای که می‌توان آن را از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ هویت و تداوم تمدن ایرانی دانست.

سخنگوی دولت با اشاره به نقش سیدمحمد بهشتی در بازخوانی فرهنگی ایران افزود: خوانش فرهنگی ایشان از ایران و تلاش برای بازتولید و معرفی ظرفیت‌های تمدنی کشور، از نقاط قوتی است که می‌توان به آن اتکا کرد.

او با یادآوری تجربه گفت‌وگوی جمعی از جوانان و فعالان رسانه‌ای با سیدمحمد بهشتی در جریان جنگ رمضان، به اهمیت آشنایی نسل جوان با پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران اشاره کرد و گفت: پس از این دیدار، تعدادی از جوانان از اینکه با چنین شخصیت‌ها و ذخایر ارزشمندی در حوزه فرهنگ و تمدن کشور آشنا شده بودند، ابراز شگفتی و افتخار می‌کردند.

مهاجرانی تأکید کرد: بازنمایی فرهنگ ایران‌زمین و معرفی چهره‌های اثرگذار آن، فرصتی برای شناخت بهتر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کشور است.

وی همچنین با بیان اینکه برگزاری چنین مراسم‌هایی بیش از آنکه برای تجلیل از شخصیت‌های فرهنگی ضروری باشد، برای نسل جوان اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: جوانان ما نیاز دارند بدانند که چنین بزرگان و مفاخری در کشور حضور دارند و باید قدر سرمایه‌های فرهنگی و انسانی خود را بدانیم.

سخنگوی دولت در پایان با تجلیل از جایگاه سیدمحمد بهشتی در بازخوانی فرهنگ و تمدن ایران، ابراز امیدواری کرد که شناخت و معرفی این سرمایه‌های فرهنگی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

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