به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد غلامی خشگناب، روز شنبه، نهم آبان ماه در جلسه تشکیل کارگروه استانی تشکل‌های صنایع‌دستی که با هدف انتخاب هیئت مؤسس این تشکل به میزبانی اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار کرد: اتاق بازرگانی از شکل‌گیری و توسعه تشکل‌های اقتصادی استقبال می‌کند؛ چراکه معتقدیم فعالیت در قالب تشکل و حرکت بر مبنای کار گروهی، ظرفیت بیشتری برای پیگیری مطالبات و تحقق خواسته‌های فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

دبیرکل اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اهمیت سازماندهی فعالان اقتصادی در قالب تشکل‌های تخصصی افزود: زمانی که فعالان یک حوزه اقتصادی به‌صورت جمعی و در چارچوب یک تشکل فعالیت می‌کنند، امکان پیگیری منسجم‌تر مسائل و مطالبات آن‌ها فراهم می‌شود و طبیعتاً چنین رویکردی می‌تواند به افزایش قدرت اثرگذاری و بالا رفتن احتمال دستیابی به نتایج مطلوب منجر شود.

او بیان کرد: توصیه ما به تمام فعالان اقتصادی، صرف‌نظر از اینکه تشکل آن‌ها در چه مجموعه و دستگاهی به ثبت می‌رسد، این است که مطالبات و مسائل مشترک خود را از مسیر فعالیت تشکلی دنبال کنند؛ چراکه کار گروهی و حرکت سازمان‌یافته، به‌مراتب ظرفیت بیشتری برای پیگیری موضوعات و رسیدن به اهداف مشترک دارد.

غلامی‌خشگناب با اشاره به ضوابط فعالیت تشکل‌ها در اتاق بازرگانی بیان کرد: تشکل‌هایی که در اتاق بازرگانی به ثبت می‌رسند، باید واجد حداقل شرایط و ضوابط تعیین‌شده باشند و اعضای آن‌ها نیز از اعضای اتاق بازرگانی باشند. البته فعالیت تشکلی محدود به اتاق بازرگانی نیست و تشکل‌ها می‌توانند متناسب با حوزه فعالیت و چارچوب‌های قانونی خود در مجموعه‌هایی همچون اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت یا اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز به ثبت برسند.

او تصریح کرد: آنچه بیش از محل ثبت تشکل اهمیت دارد، اصل شکل‌گیری فعالیت جمعی و پیگیری سازمان‌یافته مطالبات است. از این منظر، فعالان صنایع‌دستی نیز می‌توانند با ایجاد ساختاری منسجم و تخصصی، مسائل و خواسته‌های مشترک خود را با انسجام بیشتری دنبال کنند.

دبیرکل اتاق بازرگانی البرز خاطرنشان کرد: افزایش مشارکت فعالان اقتصادی در جلسات و مجامع تشکلی، اتفاق مثبتی است و می‌تواند زمینه تقویت فعالیت‌های جمعی و توسعه فعالیت اقتصادی اعضا را فراهم کند. امیدواریم این روند در نشست‌ها و مجامع بعدی نیز با حضور گسترده‌تر فعالان این حوزه ادامه پیدا کند.

این مسئول در پایان گفت: اتاق بازرگانی در چارچوب مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های خود آماده تعامل و همراهی با فعالان اقتصادی و تشکل‌هاست و امیدواریم شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های تخصصی بتواند به پیگیری مؤثرتر مطالبات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی اعضا کمک کند.

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