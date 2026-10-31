به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری امروز ۹ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی به عنوان یکی از مقصدهای طرح نشان‌دار کردن مالیات انتخاب شده و مردم می‌توانند مالیات خود را به این مجموعه اختصاص دهند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: حفاظت و صیانت از بناها و آثار تاریخی یک وظیفه عمومی است و با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات این فرصت در اختیار مودیان مالیاتی قرار می‌گیرد که مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی را به عنوان مقصد مالیات خود انتخاب کنند.

او تاکید کرد: در سال جاری از محل نشان‌دار کردن مالیات ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های حفاظتی و مرمتی در مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی در نظر گرفته شده است که درصورت تامین این اعتبار می‌تواند کمک مناسبی برای پیشبرد اهداف در حوزه میراث‌فرهنگی باشد.

جباری ادامه داد: عموم مردم و مودیان مالیاتی به ویژه در حوزه کسب و کارهای خرد تا پایان آبان ماه می‌توانند در هنگام پرداخت مالیات مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی را به عنوان محل مصرف مالیات خود انتخاب کنند.

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