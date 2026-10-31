۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۴

مشکلات هنرمندان صنایع‌دستی باید از مسیر تشکل‌های تخصصی پیگیری شود

مشکلات هنرمندان صنایع‌دستی باید از مسیر تشکل‌های تخصصی پیگیری شود

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز گفت: پیگیری مطالبات صنفی، رفع مشکلات مشترک و حمایت از حقوق حدود سه‌هزار و ۸۰۰ هنرمند صنایع‌دستی استان از مسیر هم‌افزایی و فعالیت منسجم تشکل‌های حرفه‌ای میسر می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ژیلا خدادادی، روز شنبه، نهم آبان‌ماه، در جلسه تشکیل کارگروه استانی تشکل‌های صنایع‌دستی که با هدف انتخاب هیئت مؤسس این تشکل و به میزبانی اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، با اشاره به ضرورت ایجاد انسجام و هم‌افزایی میان فعالان این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر حدود سه‌هزار و ۸۰۰ هنرمند صنایع‌دستی در استان البرز فعالیت می‌کنند که بخش قابل توجهی از آن‌ها با مسائل و مشکلات مشترکی مواجه هستند؛ مشکلاتی که بسیاری از آن‌ها به دلیل ماهیت عمومی، از طریق تشکل‌های تخصصی و پیگیری جمعی قابل حل است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، افزود: در شرایط فعلی، هنرمندان برای رفع مشکلات خود غالبا به‌صورت انفرادی مراجعه و مطالباتشان را پیگیری می‌کنند، در حالی که وجود یک تشکل حرفه‌ای می‌تواند صدای واحدی برای فعالان این حوزه باشد و مسائل و چالش‌های مشترک آن‌ها را به شکل منسجم از طریق دستگاه‌های مسئول دنبال کند.

او با تشریح چارچوب قانونی فعالیت این تشکل اظهار کرد: تشکیل تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی بر اساس آیین‌نامه اجرایی جزء یک بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت میراث فرهنگی انجام می‌شود. این تشکل ماهیتی حرفه‌ای، تخصصی، غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و مستقل دارد و در چارچوب ضوابط وزارت میراث فرهنگی فعالیت خواهد کرد.

این مسئول با بیان اینکه مدت فعالیت تشکل پنج سال پیش‌بینی شده است، افزود: در صورت عملکرد مطلوب و تحقق اهداف تعیین‌شده، امکان تمدید فعالیت آن وجود دارد و تمامی پیشنهادها، انتقادها و مطالبات تخصصی اعضا نیز از مسیرهای قانونی و در چارچوب ارتباط با وزارت میراث فرهنگی پیگیری خواهد شد.

خدادادی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی را از مهم‌ترین ضرورت‌های تشکیل این مجموعه دانست و گفت: باید مشخص شود در هر منطقه از استان چه رشته‌هایی فعالیت بیشتری دارند، هنرمندان شاخص و استادکاران هر رشته چه کسانی هستند و کدام مناطق از ظرفیت بیشتری برای توسعه تولید و عرضه محصولات برخوردارند. چنین اطلاعاتی می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی در حوزه‌های تولید، تجارت، صادرات، طراحی و بسته‌بندی قرار گیرد.

او با تأکید بر اینکه توسعه صنایع‌دستی صرفاً به افزایش میزان تولید محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بسیاری از هنرمندان استان از مهارت و توان فنی مناسبی برخوردارند، اما محصولات آن‌ها در زمینه‌هایی مانند طراحی، بسته‌بندی، کیفیت نهایی و نحوه عرضه با کاستی‌هایی مواجه است. اگر بخواهیم محصولات صنایع‌دستی البرز در بازارهای ملی و بین‌المللی رقابت کنند، باید این مسائل به‌صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: تشکل حرفه‌ای می‌تواند با شناسایی نیازهای هنرمندان و برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی، زمینه ارتقای کیفیت تولیدات را فراهم کند. همچنین انتقال تجربه میان هنرمندان در زمینه طراحی، بازاریابی، صادرات و شیوه‌های نوین عرضه محصولات می‌تواند به افزایش توان رقابتی صنایع‌دستی استان کمک کند.

او حفظ و ترویج هنرهای بومی و سنتی را از دیگر اهداف این تشکل برشمرد و گفت: برخی رشته‌های صنایع‌دستی در مناطق مختلف البرز دارای هویت و پیشینه بومی هستند که باید برای حفظ و معرفی آن‌ها برنامه‌ریزی شود. برای نمونه، روستای گلستانک به‌عنوان روستای ملی سفال و سرامیک از ظرفیت ارزشمندی برخوردار است و می‌توان با حمایت از هنرمندان این منطقه، زمینه معرفی گسترده‌تر تولیدات آن در سطح ملی و جذب گردشگران علاقه‌مند به هنرهای سنتی را فراهم کرد.

خدادادی توسعه بازارهای فروش داخلی و خارجی را نیز از محورهای مهم فعالیت تشکل عنوان کرد و افزود: همکاری با اتاق بازرگانی، مجموعه صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای عرضه محصولات صنایع‌دستی استان ایجاد کند. رونق بازار فروش علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی هنرمندان، در ارتقای جایگاه اجتماعی آن‌ها و شناساندن ظرفیت‌های هنری البرز نیز تأثیرگذار خواهد بود.

این مسئول انتقال دانش و تجربه هنرمندان به نسل‌های بعدی را از دیگر کارکردهای مورد انتظار تشکل دانست و افزود: هنرمندان باتجربه می‌توانند در زمینه‌های مختلف از جمله تولید، طراحی، بازاریابی و صادرات، تجربیات خود را در اختیار سایر فعالان این حوزه قرار دهند. تقویت فرهنگ همکاری و همیاری میان هنرمندان از نیازهای جدی صنایع‌دستی استان است و این تشکل می‌تواند بستر مناسبی برای تحقق آن باشد.

خدادادی با اشاره به دیگر وظایف پیش‌بینی‌شده برای تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی گفت: شناسایی و ثبت فعالان این حوزه، ایجاد بانک اطلاعاتی، برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مطالبات حرفه‌ای اعضا و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با بخش دولتی و خصوصی از جمله موضوعاتی است که در چارچوب فعالیت این تشکل دنبال خواهد شد.

او توضیح داد: افرادی که برای عضویت در این هیئت داوطلب می‌شوند باید آمادگی و فرصت کافی برای پیگیری مسائل، برگزاری جلسات و دنبال‌کردن مطالبات هنرمندان را داشته باشند. پس از انتخاب هیئت مؤسس، مدیرعامل تشکل نیز از سوی اعضای آن انتخاب و موافقت اولیه فعالیت مجموعه صادر خواهد شد.

این مسئول در پایان گفت: کارگروه استانی متشکل از نمایندگان استانداری، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی است و دستگاه‌های عضو این کارگروه موظف‌اند در چارچوب وظایف خود برای پیشبرد اهداف تشکل همکاری کنند. امیدواریم با شکل‌گیری این مجموعه و مشارکت مؤثر هنرمندان و دستگاه‌های مرتبط، زمینه رفع موانع، تقویت جایگاه اقتصادی و حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی و معرفی شایسته ظرفیت‌های هنری استان البرز فراهم شود.

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کد خبر 1405080900629
الناز دادمهر
دبیر مرضیه امیری

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