به گزارش خبرنگار میراث آریا، ژیلا خدادادی، روز شنبه، نهم آبان‌ماه، در جلسه تشکیل کارگروه استانی تشکل‌های صنایع‌دستی که با هدف انتخاب هیئت مؤسس این تشکل و به میزبانی اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، با اشاره به ضرورت ایجاد انسجام و هم‌افزایی میان فعالان این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر حدود سه‌هزار و ۸۰۰ هنرمند صنایع‌دستی در استان البرز فعالیت می‌کنند که بخش قابل توجهی از آن‌ها با مسائل و مشکلات مشترکی مواجه هستند؛ مشکلاتی که بسیاری از آن‌ها به دلیل ماهیت عمومی، از طریق تشکل‌های تخصصی و پیگیری جمعی قابل حل است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، افزود: در شرایط فعلی، هنرمندان برای رفع مشکلات خود غالبا به‌صورت انفرادی مراجعه و مطالباتشان را پیگیری می‌کنند، در حالی که وجود یک تشکل حرفه‌ای می‌تواند صدای واحدی برای فعالان این حوزه باشد و مسائل و چالش‌های مشترک آن‌ها را به شکل منسجم از طریق دستگاه‌های مسئول دنبال کند.

او با تشریح چارچوب قانونی فعالیت این تشکل اظهار کرد: تشکیل تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی بر اساس آیین‌نامه اجرایی جزء یک بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت میراث فرهنگی انجام می‌شود. این تشکل ماهیتی حرفه‌ای، تخصصی، غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و مستقل دارد و در چارچوب ضوابط وزارت میراث فرهنگی فعالیت خواهد کرد.

این مسئول با بیان اینکه مدت فعالیت تشکل پنج سال پیش‌بینی شده است، افزود: در صورت عملکرد مطلوب و تحقق اهداف تعیین‌شده، امکان تمدید فعالیت آن وجود دارد و تمامی پیشنهادها، انتقادها و مطالبات تخصصی اعضا نیز از مسیرهای قانونی و در چارچوب ارتباط با وزارت میراث فرهنگی پیگیری خواهد شد.

خدادادی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی را از مهم‌ترین ضرورت‌های تشکیل این مجموعه دانست و گفت: باید مشخص شود در هر منطقه از استان چه رشته‌هایی فعالیت بیشتری دارند، هنرمندان شاخص و استادکاران هر رشته چه کسانی هستند و کدام مناطق از ظرفیت بیشتری برای توسعه تولید و عرضه محصولات برخوردارند. چنین اطلاعاتی می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی در حوزه‌های تولید، تجارت، صادرات، طراحی و بسته‌بندی قرار گیرد.

او با تأکید بر اینکه توسعه صنایع‌دستی صرفاً به افزایش میزان تولید محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بسیاری از هنرمندان استان از مهارت و توان فنی مناسبی برخوردارند، اما محصولات آن‌ها در زمینه‌هایی مانند طراحی، بسته‌بندی، کیفیت نهایی و نحوه عرضه با کاستی‌هایی مواجه است. اگر بخواهیم محصولات صنایع‌دستی البرز در بازارهای ملی و بین‌المللی رقابت کنند، باید این مسائل به‌صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: تشکل حرفه‌ای می‌تواند با شناسایی نیازهای هنرمندان و برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی، زمینه ارتقای کیفیت تولیدات را فراهم کند. همچنین انتقال تجربه میان هنرمندان در زمینه طراحی، بازاریابی، صادرات و شیوه‌های نوین عرضه محصولات می‌تواند به افزایش توان رقابتی صنایع‌دستی استان کمک کند.

او حفظ و ترویج هنرهای بومی و سنتی را از دیگر اهداف این تشکل برشمرد و گفت: برخی رشته‌های صنایع‌دستی در مناطق مختلف البرز دارای هویت و پیشینه بومی هستند که باید برای حفظ و معرفی آن‌ها برنامه‌ریزی شود. برای نمونه، روستای گلستانک به‌عنوان روستای ملی سفال و سرامیک از ظرفیت ارزشمندی برخوردار است و می‌توان با حمایت از هنرمندان این منطقه، زمینه معرفی گسترده‌تر تولیدات آن در سطح ملی و جذب گردشگران علاقه‌مند به هنرهای سنتی را فراهم کرد.

خدادادی توسعه بازارهای فروش داخلی و خارجی را نیز از محورهای مهم فعالیت تشکل عنوان کرد و افزود: همکاری با اتاق بازرگانی، مجموعه صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای عرضه محصولات صنایع‌دستی استان ایجاد کند. رونق بازار فروش علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی هنرمندان، در ارتقای جایگاه اجتماعی آن‌ها و شناساندن ظرفیت‌های هنری البرز نیز تأثیرگذار خواهد بود.

این مسئول انتقال دانش و تجربه هنرمندان به نسل‌های بعدی را از دیگر کارکردهای مورد انتظار تشکل دانست و افزود: هنرمندان باتجربه می‌توانند در زمینه‌های مختلف از جمله تولید، طراحی، بازاریابی و صادرات، تجربیات خود را در اختیار سایر فعالان این حوزه قرار دهند. تقویت فرهنگ همکاری و همیاری میان هنرمندان از نیازهای جدی صنایع‌دستی استان است و این تشکل می‌تواند بستر مناسبی برای تحقق آن باشد.

خدادادی با اشاره به دیگر وظایف پیش‌بینی‌شده برای تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی گفت: شناسایی و ثبت فعالان این حوزه، ایجاد بانک اطلاعاتی، برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مطالبات حرفه‌ای اعضا و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با بخش دولتی و خصوصی از جمله موضوعاتی است که در چارچوب فعالیت این تشکل دنبال خواهد شد.

او توضیح داد: افرادی که برای عضویت در این هیئت داوطلب می‌شوند باید آمادگی و فرصت کافی برای پیگیری مسائل، برگزاری جلسات و دنبال‌کردن مطالبات هنرمندان را داشته باشند. پس از انتخاب هیئت مؤسس، مدیرعامل تشکل نیز از سوی اعضای آن انتخاب و موافقت اولیه فعالیت مجموعه صادر خواهد شد.

این مسئول در پایان گفت: کارگروه استانی متشکل از نمایندگان استانداری، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی است و دستگاه‌های عضو این کارگروه موظف‌اند در چارچوب وظایف خود برای پیشبرد اهداف تشکل همکاری کنند. امیدواریم با شکل‌گیری این مجموعه و مشارکت مؤثر هنرمندان و دستگاه‌های مرتبط، زمینه رفع موانع، تقویت جایگاه اقتصادی و حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی و معرفی شایسته ظرفیت‌های هنری استان البرز فراهم شود.

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