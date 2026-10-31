به گزارش خبرنگار میراث آریا، داوود مافی روز شنبه، نهم آبان ماه در جلسه تشکیل کارگروه استانی تشکل‌های صنایع‌دستی که با هدف انتخاب هیئت مؤسس این تشکل به میزبانی اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار کرد: تشکل‌های صنفی و اقتصادی زمانی می‌توانند نقش مؤثری در پیگیری مسائل اعضای خود ایفا کنند که از انسجام تشکیلاتی، هویت مشخص و سازوکار قانونی برخوردار باشند. از این رو، شکل‌گیری چنین ساختاری در حوزه صنایع دستی نیز می‌تواند به تقویت جایگاه هنرمندان و ساماندهی مطالبات آنان کمک کند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت البرز با قدردانی از حمایت و همراهی مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در مسیر شکل‌گیری این تشکل افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی، ضرورت دارد فعالان این بخش نیز از یک مجموعه منسجم برخوردار باشند تا بتوانند مسائل تخصصی و صنفی خود را در قالب یک تشکل مردمی و با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی دنبال کنند. اداره کل صمت البرز نیز در همین راستا و با حضور در کارگروه استانی، از روند شکل‌گیری این مجموعه حمایت می‌کند.

او با اشاره به تجربه فعالیت تشکل‌های صنفی در استان البرز ادامه داد: در حال حاضر 6 اتاق اصناف و ۱۳۲ اتحادیه صنفی در استان فعالیت دارند که هر یک بر اساس قانون نظام صنفی، ساماندهی و پیگیری امور اعضای خود را بر عهده گرفته‌اند. این ساختارها نشان می‌دهند که تشکل‌یابی و فعالیت جمعی تا چه اندازه می‌تواند در پیگیری مسائل مشترک و ایجاد ارتباط مؤثر میان فعالان یک حوزه نقش‌آفرین باشد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت البرز با اشاره به ظرفیت انجمن‌های تخصصی در کنار تشکل‌های صنفی تصریح کرد: انجمن‌های تخصصی نیز با تمرکز بر مسائل مشترک فعالان اقتصادی، موضوعاتی همچون تأمین سوخت، مواد اولیه، صادرات و مشکلات ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی را شناسایی و پیگیری می‌کنند. این انجمن‌ها با تجمیع مسائل اعضای خود، امکان طرح منسجم‌تر مشکلات و ارائه مطالبات کارشناسی را فراهم می‌آورند.

این مسئول بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم این تشکل‌ها، حضور در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است؛ بستری که از طریق آن نمایندگان بخش خصوصی می‌توانند مسائل و موانع فعالیت اعضای خود را به‌صورت مستقیم با مسئولان و مدیران ارشد استان، از جمله استاندار، مطرح کنند و روند پیگیری آن را تا دستیابی به نتیجه دنبال کنند.

مافی با بیان اینکه حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی نیز به چنین ظرفیتی نیاز دارد، گفت: هنرمندان این عرصه با مسائل و موضوعات تخصصی متعددی روبه‌رو هستند و برخورداری از یک تشکل منسجم می‌تواند به تجمیع این مسائل، انتقال دقیق‌تر مطالبات و ایجاد زمینه تعامل مؤثرتر با دستگاه‌های اجرایی کمک کند. هدف آن است که فعالان این حوزه بتوانند با صدایی واحد، مسائل حرفه‌ای و صنفی خود را مطرح و برای حل آنها اقدام کنند.

این مسئول در ادامه با اشاره به ارتباط حوزه فرش دستباف با مأموریت‌های معاونت بازرگانی صمت اظهار کرد: فرش دستباف یکی از حوزه‌هایی است که ارتباط نزدیکی با فعالیت‌های این معاونت دارد و امیدواریم با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات هنرمندان و فعالان این صنعت، زمینه ارتقای جایگاه فرش دستباف در استان البرز نیز فراهم شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت البرز در پایان با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت مؤسس این تشکل خاطرنشان کرد: در گام نخست، تشکیل کارگروه و انتخاب هیئت مؤسس در دستور کار قرار دارد تا پس از آن، فرایند ایجاد ساختار تخصصی و تعیین ارکان تشکل دنبال شود. انتظار می‌رود افراد منتخب با شناخت کافی از مسائل حوزه صنایع دستی و دغدغه‌مندی نسبت به مطالبات هنرمندان، بتوانند زمینه شکل‌گیری مجموعه‌ای منسجم و اثرگذار را فراهم کنند؛ مجموعه‌ای که در آینده پیگیری مسائل و موضوعات مرتبط با هنرمندان و فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان را بر عهده بگیرد.

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