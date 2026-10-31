به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری در پیامی درگذشت رضا رضالو استاد باستان‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است: خبر درگذشت زنده‌یاد دکتر رضا رضالو، باستان‌شناس فرهیخته و پرتلاش، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

بی‌تردید تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آن مرحوم در عرصه باستان‌شناسی، پژوهش و پاسداشت میراث تاریخی و فرهنگی، بخشی ماندگار از تلاش‌های صادقانه در مسیر صیانت از هویت و پیشینه تاریخی این سرزمین خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، جامعه باستان‌شناسی، پژوهشگران و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

یاد و نامش گرامی و راهش پررهرو باد.

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