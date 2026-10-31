به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این مأموریت نظارتی از ۹ تا ۱۳ آبان‌ماه سال جاری با حضور اعضای تیم ارزیابی و بازرسی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه در استان خراسان رضوی در حال انجام است.

در جریان این مأموریت، عملکرد بخش‌های مختلف اداره‌کل از طریق بررسی پرونده‌ها و مستندات، ارزیابی نحوه انجام وظایف، بررسی فرایندهای اجرایی و انجام بازدیدهای میدانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین حوزه سرمایه‌گذاری و واحدهای مرتبط، از جمله بخش‌های مشمول این ارزیابی هستند.

بررسی وضعیت پرونده‌ها، نحوه پیگیری امور حقوقی و ارزیابی عملکرد واحد حقوقی اداره‌کل نیز از دیگر محورهای این مأموریت نظارتی است.

همچنین عملکرد یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان، نحوه اجرای مأموریت‌های حفاظتی و اقدامات انجام‌شده برای صیانت از آثار، بناها و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در کنار بررسی فرایندهای اداری و تخصصی، بازدید از واحدها و مراکز مرتبط با حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در دستور کار تیم نظارتی قرار دارد تا ضمن بررسی مستندات، وضعیت اجرای فعالیت‌ها در سطح میدانی نیز ارزیابی شود.

این مأموریت در راستای تقویت نظام نظارت ستادی وزارتخانه، ارتقای شفافیت، افزایش پاسخگویی و بهبود کیفیت عملکرد واحدهای استانی انجام می‌شود. شناسایی نقاط قوت، احصای چالش‌ها و تعیین زمینه‌های نیازمند اصلاح و بهبود، از جمله اهداف این ارزیابی‌هاست.

خراسان رضوی به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور و برخوردار از ظرفیت‌های گسترده در حوزه گردشگری مذهبی، آثار تاریخی و صنایع‌دستی، از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های نظارتی و ارزیابی عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی برخوردار است.

نتایج این مأموریت می‌تواند ضمن کمک به شناسایی موانع و بهبود فرایندهای اجرایی، زمینه پیگیری اقدامات اصلاحی، ارتقای شاخص‌های عملکردی و تقویت سازوکارهای نظارت و پاسخگویی در سطح استان را فراهم کند.

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