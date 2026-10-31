«گردشگری» یکی از محورهای راهبردی همکاری کشورهای عضو اکو در اجلاس سران این سازمان است/ تشکیل پنج کارگروه فرهنگی، گردشگری، دیپلماسی، اقتصادی و سیاسی به ریاست وزرای مربوطه

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه برنامه‌ریزی اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، با تاکید بر اهمیت میزبانی شایسته جمهوری اسلامی ایران از این اجلاس، اظهار کرد: تعامل و توسعه روابط با کشورهای منطقه یکی از راهبردهای دولت چهاردهم و به‌ویژه رئیس‌جمهور است.

وی با اشاره به دستاوردهای دولت در مسیر گسترش مناسبات منطقه‌ای افزود: بخشی از این دستاوردها به روش و منش رئیس‌جمهور و بخش دیگر به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و همچنین آمادگی کشورهای منطقه برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گردد.

ارتقای جایگاه ایران در سازمان‌های منطقه‌ای؛ زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اکو

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای گفت: ایران مشارکت جدی و بسیار مناسبی در مجموعه‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد و شرایط کشور در این سازمان‌ها و اتحادیه‌ها نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و تعامل واقعی با کشورهای عضو شکل گرفته است.

عارف با تاکید بر اهمیت میزبانی ایران از اجلاس سران اکو اظهار کرد: تجربه نشان داده است کشور در اجلاس‌هایی که میزبانی آن‌ها را بر عهده داشته، موفقیت‌های بیشتری به دست آورده است.

وی افزود: مسئولان کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس‌ها با ذهنیت مثبتی ایران را ترک کرده‌اند و آثار میزبانی جمهوری اسلامی ایران از نشست‌های منطقه‌ای را در اجلاس‌های بعدی نیز مشاهده کرده‌ایم.

اجلاس سران اکو؛ فرصتی راهبردی برای بازتعریف همکاری‌های منطقه‌ای

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیشینه شکل‌گیری سازمان همکاری اقتصادی با محوریت سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تصریح کرد: متأسفانه این سازمان که اکنون ۱۰ عضو دارد، عملکرد مناسبی نداشته است.

عارف افزود: سران کشورهای عضو نیز بر ضرورت گسترش فعالیت‌های اکو و بازگشت این سازمان به جایگاه منطقه‌ای خود تأکید دارند.

وی با اشاره به توسعه مناسبات دوجانبه کشورهای عضو و همکاری‌های آنان در چارچوب سایر اتحادیه‌های منطقه‌ای اظهار کرد: این تعاملات موجب شده است کشورهای عضو آمادگی مناسبی برای ارتقای همکاری‌ها در چارچوب سازمان اکو داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی کشورهای عضو اکو ادامه داد: کشورهای عضو این سازمان در حوزه تمدنی ایران قرار دارند و اشتراکات فرهنگی فراوان میان آن‌ها، زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کرده است.

عارف با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت اجلاس پیش‌رو گفت: این اجلاس فرصت بسیار مهمی برای جبران کم‌کاری‌های چهار دهه گذشته و ترسیم افق پیش‌روی سازمان همکاری اقتصادی است.

وی همچنین با اشاره به کاهش چالش‌های منطقه‌ای و آمادگی کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، قفقاز و کشورهای شرق ایران برای توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت در مسیر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

گردشگری در کنار علم و فناوری، امنیت سایبری و تجارت؛ اولویت‌های همکاری در اجلاس اکو

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت برگزاری اجلاس سران اکو در بالاترین سطح ممکن در ایران، تصریح کرد: اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به برگزاری این اجلاس باید بر اساس اولویت‌های مشخص انجام شود.

وی گردشگری، علم و فناوری، امنیت فضای سایبری و تجارت را از محورهای مهم همکاری میان کشورهای عضو اکو برشمرد و خواستار توجه ویژه به این حوزه‌ها در فرآیند برنامه‌ریزی و تدوین دستورکار اجلاس شد.

عارف تاکید کرد: برگزاری این اجلاس باید زمینه‌ای برای ارتقای سطح تعاملات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان کشورهای عضو فراهم کند.

تشکیل پنج کارگروه تخصصی برای برنامه‌ریزی اجلاس سران اکو

در این جلسه که با حضور رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و راه و شهرسازی و رئیس شورای اطلاع‌رسانی برگزار شد، وزارت امور خارجه گزارشی از روند برنامه‌ریزی و برگزاری اجلاس سران اکو ارائه کرد.

همچنین وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و راه و شهرسازی، گزارشی از آخرین وضعیت همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اکو در حوزه مسئولیت‌های خود ارائه کردند و برنامه‌ها، اولویت‌ها و پیشنهادهای خود را برای اجلاس پیش‌رو تشریح کردند.

عارف در پایان با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و هماهنگ برای میزبانی شایسته ایران از اجلاس سران اکو، دستور تشکیل پنج کارگروه تخصصی فرهنگی، گردشگری، دیپلماسی، اقتصادی و سیاسی را به ریاست وزرای مربوطه صادر کرد تا برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم برای برگزاری این اجلاس را پیگیری کنند.

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