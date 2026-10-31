باید صدای فاجعه میناب را از مرزهای ایران فراتر ببریم

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین عارف‌نیا، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست ستاد استانی جنایت میناب با تاکید بر ضرورت عبور از اقدامات مقطعی و اعلام آمادگی دستگاه‌ها، اظهار کرد: باید با هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و استانی، فاجعه میناب را به مسئله‌ای در تراز افکار عمومی جهان تبدیل کنیم و صدای آن را از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر ببریم.

او با اشاره به ابعاد انسانی، تاریخی و رسانه‌ای حادثه میناب، این فاجعه را آشکارکننده چهره واقعی بانیان جنگ تحمیلی علیه ملت ایران دانست و افزود: آنچه در میناب رخ داد، ضرورت ثبت، مستندسازی و روایت دقیق این جنایت را دوچندان کرده است. مواجهه با چنین رویدادی، مستلزم شکل‌دهی به روایتی مستند، معتبر و اثرگذار است که بتواند افکار عمومی جهان را با واقعیت‌های آن مواجه کند.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با یادآوری حوادث تلخ نهم اسفندماه تصریح کرد: در این روز، ملت ایران دو بار با اندوهی عمیق مواجه شد، نخست با انتشار خبر حادثه میناب و ابعاد گسترده آن و بار دیگر با انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب اسلامی. این رخدادها زخمی عمیق بر وجدان جمعی جامعه ایران بر جای گذاشت، اما در کنار این اندوه، ضرورت دارد با اتکا به روحیه مقاومت، رشادت و همبستگی ملی، پیام و حقیقت آنچه بر ملت ایران گذشته است، به جهانیان منتقل شود.

عارف‌نیا با تشریح روند شکل‌گیری ستاد میناب و پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پس از وقوع این حادثه گفت: دکتر سیدرضا صالحی‌امیری از نخستین روزهای وقوع حادثه، پیگیر ابعاد مختلف موضوع بودند و با ابتکار و پیگیری ایشان، طرح تشکیل ستاد میناب تدوین و به هیئت دولت ارائه شد. این ستاد با مشارکت ۲۲ دستگاه به تصویب رسید و تاکنون سه جلسه آن به ریاست وزیر میراث‌فرهنگی برگزار شده است.

تاکید دکتر صالحی‌امیری بر عبور از مرحله اعلام آمادگی‌ به سوی تعهدات اجرایی و عملیاتی

او با تاکید بر ضرورت تبدیل تصمیمات و برنامه‌ها به نتایج عینی و قابل سنجش، خاطرنشان کرد: رویکرد و تاکید وزیر میراث‌فرهنگی این است که از مرحله اعلام آمادگی‌ها عبور کنیم و به تعهدات اجرایی و عملیاتی برسیم. مسئولیت دولت در قبال میناب باید در قالب اقداماتی مشخص، ملموس و قابل ارزیابی در حوزه‌های مختلف تعریف و پیگیری شود، به‌گونه‌ای که آثار این تصمیمات در زندگی مردم و روند توسعه منطقه قابل مشاهده باشد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اولویت‌بندی نیازها و مسائل توسعه‌ای میناب را از محورهای اصلی فعالیت ستاد برشمرد و افزود: تقویت زیرساخت‌ها باید هم‌زمان با برنامه‌ریزی هدفمند برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دنبال شود. در این چارچوب، دو رویکرد ملی و یک رویکرد بین‌المللی برای تبیین ابعاد حادثه، بازتاب واقعیت‌های آن و انتقال پیام میناب در دستور کار قرار گرفته است.

عارف‌نیا با تاکید بر اینکه روایت میناب باید بر پایه مستندات و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حرفه‌ای رسانه‌ای و فرهنگی شکل بگیرد، اظهار کرد: روایت این حادثه با جدیت دنبال می‌شود و هدف آن است که با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، تصویری دقیق، مستند و اثرگذار از ابعاد این فاجعه ارائه شود.

او با اشاره به در پیش بودن ۱۳ آبان و ظرفیت‌های تاریخی و نمادین این مناسبت گفت: ۱۳ آبان از دو منظر اهمیت دارد، نخست به‌عنوان نماد مقابله با استکبار جهانی و دوم به‌عنوان فرصتی برای طرح یک مطالبه انسانی و عدالت‌خواهانه در سطح ملی و بین‌المللی. می‌توان از ظرفیت این روز برای پیگیری مسئولیت عاملان فاجعه میناب و جلب توجه افکار عمومی به ابعاد انسانی این حادثه بهره گرفت.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه حضور در میناب با هدف شکل‌دادن به یک رویداد اثرگذار در کنار مردم و مسئولان استان صورت گرفته است، تاکید کرد: موضوع میناب نباید به تکرار برنامه‌ها و رویدادهای متعارف محدود شود. ضرورت دارد با مشارکت و همت جمعی، ضمن شکل‌دهی به روایتی صحیح و اثرگذار، اقدامی عملیاتی، متمایز و ماندگار در این منطقه رقم بخورد.

عارف‌نیا در پایان با دعوت از دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و رسانه‌ای استان برای مشارکت در طراحی و برگزاری یک رویداد بین‌المللی در میناب گفت: با حمایت و همراهی مجموعه مدیریت استان باید زمینه برگزاری رویدادی جهانی در میناب فراهم شود.

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