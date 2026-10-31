به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در نشست ستاد استانی جنایت میناب با تاکید بر ضرورت تبدیل اقدامات پراکنده به یک برنامه ملی، منسجم و آینده‌نگر برای پاسداشت یاد و خاطره شهدای این حادثه، اظهار کرد: میناب نیازمند حرکتی فراگیر است که در آن، پاسداشت مقام شهدا، صیانت از حقیقت تاریخی این جنایت، تولید آثار فرهنگی و هنری و شتاب‌بخشی به روند توسعه منطقه، در قالب یک منظومه هماهنگ و هدفمند دنبال شود.

او با تشریح اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی برنامه‌های مرتبط با این حادثه افزود: از نخستین روزهای وقوع این جنایت، با توجه به ابعاد گسترده و آثار عمیق انسانی و اجتماعی آن، ضرورت داشت مجموعه اقدامات در قالب برنامه‌ای منسجم، چندوجهی و مبتنی بر تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به برنامه احداث مجموعه آموزشی به نام شهدای این حادثه گفت: در همین راستا، زمینی به مساحت ۲.۶ هکتار برای احداث مجتمع آموزشی اختصاص یافته است که بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، شش مدرسه برای مقاطع مختلف تحصیلی دخترانه و پسرانه در آن احداث خواهد شد.

آشوری تازیانی با اشاره به استقبال نهادها و مجموعه‌های مختلف برای مشارکت در ساخت مدارس به یاد شهدای میناب ادامه داد: تلاش شده است زمینه مشارکت گسترده علاقه‌مندان و ظرفیت‌های مردمی فراهم شود. همچنین پیشنهاد نام‌گذاری و احداث ۱۶۸ مدرسه در نقاط مختلف کشور به یاد شهدای این حادثه مطرح شده است تا یاد و نام این دانش‌آموزان، از میناب تا دورترین نقاط ایران، در حافظه جمعی نسل‌های آینده زنده بماند.

او با تاکید بر اهمیت پیوند میان فضاهای یادمانی و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی افزود: آستان قدس رضوی برای ایجاد مجموعه‌ای فاخر فرهنگی در گلزار شهدا اعلام آمادگی کرده است. افزون بر این، ایجاد یادمان و موزه در مدرسه‌ای که هدف حمله قرار گرفت و دانش‌آموزان در آن به شهادت رسیدند، در دستور کار قرار دارد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: برای تحقق این برنامه‌ها، تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت آموزش‌وپرورش، بنیاد شهید و فرماندهی نیروی دریایی سپاه در حوزه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس پیش‌بینی شده است تا اقدامات با انسجام نهادی، هماهنگی اجرایی و مسئولیت‌پذیری مشخص پیش برود.

ضرورت تبدیل همبستگی مردمی به یک حرکت ملی سازمان‌یافته

آشوری تازیانی با تاکید بر ضرورت ساماندهی ظرفیت‌های مردمی و رسمی در مسیر پاسداشت شهدای میناب اظهار کرد: از ابتدای شکل‌گیری این حرکت، بر این باور بودیم که فعالیت‌های مردمی و اقدامات دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب یک نظام هماهنگ و منطقی ساماندهی شود تا ظرفیت‌های مختلف کشور به‌جای اقدامات جزیره‌ای، در مسیری مشترک و اثربخش به کار گرفته شوند.

او افزود: مشارکت دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادهای حاکمیتی در کنار ظرفیت نهادهای مدنی و مردمی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکتی فراگیر در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، هنری و اجتماعی باشد.

استاندار هرمزگان با اشاره به حضور گسترده مردم از نقاط مختلف کشور در میناب و اعلام آمادگی آنان برای خدمت‌رسانی خاطرنشان کرد: این سرمایه اجتماعی و اشتیاق عمومی، ظرفیتی ارزشمند و کم‌نظیر است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منسجم و تعریف مأموریت‌های روشن، به دستاوردهایی پایدار و ماندگار تبدیل شود.

آشوری تازیانی درباره شکل‌گیری ساختار ملی برای مدیریت این اقدامات گفت: در جریان گفت‌وگوها و هماهنگی‌های انجام‌شده، ایده تشکیل ستادی ملی با هدف ساماندهی و انسجام‌بخشی به اقدامات مرتبط با میناب مطرح شد که پس از ارائه به رئیس‌جمهور و تاکید ایشان، در قالب ساختاری رسمی مورد پیگیری قرار گرفت.

او ادامه داد: بر همین اساس، مقرر شد ستاد استانی و ستاد شهرستانی میناب نیز در امتداد ستاد ملی، ماموریت‌های خود را دنبال کنند تا برنامه‌ها در سطوح مختلف با هماهنگی، انسجام و تقسیم کار مشخص به مرحله اجرا برسند.

توسعه میناب باید هم‌پای پاسداشت حافظه تاریخی این حادثه پیش برود

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه مسئولیت ملی در قبال میناب نباید به احداث یادمان‌ها و برگزاری برنامه‌های مناسبتی و فرهنگی محدود شود، تصریح کرد: میناب از منظر شاخص‌های توسعه همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد و ضرورت دارد در کنار اقدامات فرهنگی، هنری و یادمانی، برنامه‌ای جامع برای ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود شرایط توسعه‌ای این منطقه تدوین و اجرا شود.

آشوری تازیانی افزود: تدوین طرح جامع توسعه میناب در دستور کار قرار گرفته و مطالعات آن از ابتدای کار آغاز شده است. هدف آن است که فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و عمرانی، در کنار برنامه‌های مرتبط با مدیریت شهری، به‌صورت متوازن و در پیوند با نیازهای واقعی منطقه پیش بروند.

او خاطرنشان کرد: حضور و رفت‌وآمدهای ملی به میناب باید افزون بر آثار کوتاه‌مدت، دستاوردهای مثبت و ماندگاری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تمدنی برای این منطقه به همراه داشته باشد، به‌گونه‌ای که پاسداشت مقام شهدا با ارتقای کیفیت زندگی و تقویت ظرفیت‌های توسعه‌ای منطقه پیوند بخورد.

فراخوان بین‌المللی برای طراحی مجموعه‌های یادمانی و آموزشی میناب

آشوری تازیانی با اشاره به ضرورت برخورداری مجموعه‌های پیش‌بینی‌شده از هویت معماری و پیام فرهنگی منسجم گفت: برای انتخاب طرح‌های مناسب، فراخوان بین‌المللی در حوزه ساخت مدارس و طراحی نمادهای یادبود برگزار شده است تا این مجموعه‌ها از نظر معماری، هویت بصری و محتوای فرهنگی، واجد هماهنگی و انسجام باشند.

او افزود: در طراحی این مجموعه‌ها، مدرسه محل حادثه، یادمان شهدای دانش‌آموز، فضاهای فرهنگی و موزه مرتبط با دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفته‌اند تا ضمن پاسداشت مقام شهدا، امکان بازدید، شناخت و آشنایی نسل‌های آینده با ابعاد این حادثه نیز فراهم شود.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: این بناها باید افزون بر برخورداری از کیفیت معماری، استحکام و ماندگاری، بتوانند مظلومیت شهدای میناب و ابعاد این جنایت را به‌روشنی بازتاب دهند و به نمادهایی ماندگار در حافظه تاریخی ملت ایران تبدیل شوند.

روایت مستند جنایت میناب باید به عرصه افکار عمومی جهان راه یابد

آشوری تازیانی با تاکید بر ضرورت تبیین ابعاد بین‌المللی حادثه میناب اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی ما از ابتدای این حادثه، آن بود که در کنار اقدامات میدانی، عمرانی و فرهنگی، اجازه ندهیم روایت‌های ساختگی و تحریف‌شده، حقیقت این جنایت را تحت تأثیر قرار دهند.

او با اشاره به اهمیت پیگیری ابعاد حقوقی و بین‌المللی این حادثه افزود: این موضوع در محکومیت اقدامات آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بازتاب داشته است و نشان می‌دهد پیگیری مستمر، مستندسازی دقیق و تبیین واقعیت‌ها می‌تواند در مجامع بین‌المللی تاثیرگذار باشد.

استاندار هرمزگان با اشاره به گستردگی ظرفیت رسانه‌ای و هنری قدرت‌های سلطه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، روایت مستند و مبتنی بر شواهد از این حادثه باید با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع رسانه‌ای، فرهنگی و هنری در سطح ملی و جهانی گسترش یابد.

آشوری تازیانی با تاکید بر ضرورت تولید آثار فاخر و ماندگار در این زمینه گفت: برای ماندگاری حقیقت این حادثه، باید از ظرفیت سینما، ادبیات، هنرهای تجسمی، رسانه‌ها و دیگر عرصه‌های فرهنگی بهره گرفت تا مظلومیت شهدای میناب و ابعاد انسانی این جنایت، به شکلی مستند، اثرگذار و اقناع‌کننده برای افکار عمومی ایران و جهان تبیین شود.

او در پایان تاکید کرد: مسیر پیش‌رو نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و هنری، مشارکت فعال مردم و برخورداری از یک برنامه جامع و بلندمدت است تا میناب، در کنار پاسداشت مقام شهدای دانش‌آموز و صیانت از حقیقت تاریخی این حادثه، به الگویی برای پیوند حافظه تاریخی، مسئولیت اجتماعی، همبستگی ملی و توسعه متوازن منطقه‌ای تبدیل شود.

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