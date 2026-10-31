به گزارش میراث‌آریا، روز شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، نشست تخصصی مدیریت بحران و بررسی مسائل آب و محیط‌زیست با حضور فرماندار شمیران، نماینده شهردار و جمعی از مدیران ارشد حوزه‌های محیط‌زیست، خدمات شهری، امور عمرانی، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای شمیران، به میزبانی محسن میر، مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، در سالن خلیج فارس موزه ظروف سلطنتی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محسن میر گزارشی جامع از عملکرد و اقدامات مجموعه در حوزه‌های زیست‌محیطی، عمرانی، لایروبی، ساماندهی پسماند و مدیریت منابع آبی ارائه کرد.

وی همچنین با تشریح چالش‌های موجود در حوزه آب، فاضلاب و پسماند در عرصه و حریم مجموعه، به مخاطرات ناشی از فرسودگی تأسیسات زیرساختی و ورود پساب اشاره کرد و بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری، هماهنگ و اثربخش از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

در ادامه، فرماندار شمیران ضمن قدردانی از اقدامات پیشگیرانه و تلاش‌های مدیریت مجموعه سعدآباد در راستای حفاظت و صیانت از عرصه و حریم این مجموعه تاریخی، بر اهمیت حفظ این میراث ارزشمند ملی تأکید کرد.

وی همچنین آمادگی خود را برای مساعدت، هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری به‌منظور پیگیری و رفع مشکلات مطرح‌شده اعلام کرد.

در این بخش از نشست، سایر مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حاضر نیز دیدگاه‌ها، پیشنهادها و راهکارهای تخصصی خود را در حوزه مسئولیت‌های مربوطه مطرح کردند و درباره راه‌های هماهنگی و تسریع در رسیدگی به مسائل و مخاطرات موجود به تبادل نظر پرداختند.

پس از پایان جلسه، حاضران در قالب بازدید میدانی از بخش‌های مختلف مجموعه، از نزدیک در جریان ابعاد مشکلات و مخاطرات موجود قرار گرفتند. این بازدید با محوریت بررسی وضعیت عرصه و حریم طبیعی مجموعه، رودخانه دربند، کانال‌ها و خطوط انتقال آب و مسیر پس‌قلعه انجام شد.

در جریان این بازدید، موضوعاتی از جمله فرسودگی لوله‌ها و تأسیسات انتقال آب، رانش سنگ‌چین‌ها، خطرات ناشی از نشت آب و احتمال وقوع سیلاب، انباشت پسماند و ورود پساب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. همچنین بناهای آسیب‌دیده در پی جنگ و رانش‌های اخیر در محدوده مجموعه سعدآباد مورد بازدید قرار گرفتند و ابعاد آسیب‌ها و مخاطرات احتمالی آن‌ها بررسی شد.

این نشست در پایان با توافق حاضران بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک به‌منظور پیگیری فوری مطالبات عمرانی و زیست‌محیطی، رفع مخاطرات زیرساختی و صیانت از عرصه و حریم این مجموعه ملی به کار خود پایان داد.

همچنین مقرر شد جلسات مشترک میان مجموعه سعدآباد و دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری به‌صورت مستمر ادامه یابد تا ضمن پیگیری مصوبات، اقدامات مورد توافق در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شده و زمینه لازم برای کاهش مخاطرات و حفاظت پایدار از این میراث ارزشمند ملی فراهم شود.

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