به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در محل اتاق جلسات ساختمان مرکزی این اداره کل، میزبان نمایندگان بانک‌های عامل برای برگزاری نشست بررسی تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: نشست با تمرکز بر ضرورت تحقق اهداف اشتغال‌زایی در استان و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری برگزار می‌شود.

او گفت: محورهای اصلی این جلسه، بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت منابع مالی و تسهیلات اختصاص‌یافته برای حمایت از هنرمندان و گردشگری است.

موسوی در این نشست بر اهمیت تسهیل دسترسی فعالان این حوزه به منابع مالی تأکید و تصریح کرد: با اشاره به نقش حیاتی صنایع‌دستی و گردشگری در توسعه پایدار، فراهم آوردن بسترهای مالی مناسب از سوی بانک‌های عامل، راهبردی کلیدی برای رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری در میان هنرمندان و فعالان این بخش است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان خاطرنشان کرد: این جلسه با هدف ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای بانکی و اداره کل میراث فرهنگی برگزار می‌شود تا از این طریق، فرآیند دریافت تسهیلات و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود برای تولیدکنندگان صنایع‌دستی و مجموعه‌های گردشگری در استان زنجان، با سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد.

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