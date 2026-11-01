محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، در بازدیدی میدانی از مجموعه‌ای از آثار و بناهای تاریخی شهرستان اشکذر، روند اجرای دستورات، میزان تحقق اعتبارات اخذشده از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پیشرفت طرح‌های مرمت و احیای بافت تاریخی را مورد بررسی قرار داد. از قلعه تاریخی عزآباد و مجموعه امامزاده تاج‌الدین ابراهیم‌آباد رستاق تا مجموعه تاریخی سلطان بندرآباد، مسجد ریگ مجومرد، آسیاب آبی و موزه مردم‌شناسی اشکذر، این بازدیدها با هدف ارزیابی اقدامات انجام‌شده، شناسایی کمبودها و پیگیری نیازهای حفاظتی صورت گرفت تا اعتبارات پیش‌بینی‌شده به اقدامات اجرایی و نتایج ملموس در حفاظت از میراث تاریخی و توسعه گردشگری شهرستان منجر شود.