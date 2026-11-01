۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۳

از اعتبار تا اجرا؛ پایش میدانی پروژه‌های احیای میراث تاریخی یزد با حضور دکتر جوکار

ویدئو: دفتر نماینده
از اعتبار تا اجرا؛ پایش میدانی پروژه‌های احیای میراث تاریخی یزد با حضور دکتر جوکار

در پی پیگیری‌های محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، برای تأمین اعتبارات و تسریع در مرمت و احیای بافت تاریخی یزد، روند اجرایی مجموعه‌ای از طرح‌های شاخص میراث فرهنگی این شهرستان با حضور وی و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مورد بررسی میدانی قرار گرفت؛ بازدیدی با محوریت سنجش میزان تحقق اعتبارات، ارزیابی پیشرفت عملیات مرمتی و شناسایی موانع و نیازهای پیش‌روی پروژه‌هایی که صیانت از هویت تاریخی یزد را هدف قرار داده‌اند.

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کد خبر 1405081000642
ملیحه فخاری
دبیر محمد آوخ

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