به گزارش میراث آریا؛ محمدابراهیم زارعی، در این مراسم که ۹ آبان‌ماه در موزه ملی ایران برگزار شد، با اشاره به روند شکل‌گیری کتاب «نگهبان هویت ملی (۱)» اظهار کرد: حدود سه ماه پیش از تعدادی از دوستان و همکاران درخواست کردم برای تهیه مجموعه‌ای از مقالات در بزرگداشت مهندس محمد بهشتی با ما همراه شوند. بسیاری از این عزیزان بلافاصله پاسخ مثبت دادند و حتی افرادی که شخصاً با آن‌ها تماس نگرفته بودم، خودشان برای مشارکت اعلام آمادگی کردند.

وی با قدردانی از نویسندگان و همراهان این مجموعه افزود: مقالات کتاب در دو قالب علمی و یادداشت‌هایی درباره شخصیت و ویژگی‌های آقای بهشتی تهیه شده است. از تمام کسانی که با نگارش مقاله و یادداشت در شکل‌گیری این اثر مشارکت کردند و همچنین از حاضران در این مراسم صمیمانه تشکر می‌کنم.

خاطره‌ای از نگاه بهشتی به جایگاه مدیریت

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه با روایت خاطره‌ای از دوران همکاری خود با سیدمحمد بهشتی گفت: روزی پس از پایان دوره مدیریت ایشان، در محل دیگری با هم دیدار داشتیم. از ایشان پرسیدم چرا دیگر پشت میز کارتان نمی‌نشینید؟ ایشان پاسخی دادند که برای من بسیار تأمل‌برانگیز بود.

زارعی با اشاره به برداشتی که از آن گفت‌وگو داشته است، افزود: از دوران مدیریت خودم فهمیدم که بسیاری از تشکرها و تقدیرها متوجه جایگاه و میزی است که افراد پشت آن می‌نشینند؛ اما حضور امروز شما در این جمع نشان داد که این افراد شما را به‌خاطر میز و جایگاه مدیریتی‌تان دوست ندارند، بلکه به‌خاطر شخصیت، فرهیختگی و فرزانگی‌تان در اینجا حضور پیدا کرده‌اند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از جایگاه شخصیتی بهشتی دانست و اظهار کرد: خوشحالم که شش سال به‌عنوان مدیر مستقیم با ایشان همکاری کردم و در این مدت بسیار آموختم.

مدیری که در هر دیدار، یک ایده برای اجرا به همراه داشت

زارعی با اشاره به تأثیر شیوه تعامل و مدیریت بهشتی بر تجربه حرفه‌ای خود گفت: هر بار که به خدمت ایشان می‌رسیدم، با یک ایده یا نکته تازه از جلسه بیرون می‌آمدم؛ چیزی یاد می‌گرفتم که بتوانم آن را در کارم اجرا کنم.

وی از منش بزرگوارانه بهشتی در برخورد با همکاران به‌عنوان یکی از ویژگی‌های برجسته مدیریتی او یاد کرد و افزود: من هیچ‌وقت در پایان نامه‌های ایشان حاشیه‌نویسی نامناسب یا برخورد تحقیرآمیزی ندیدم. این رفتار برای ما بسیار آموزنده بود.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: ایشان حتی زمانی که قصد داشتند نکته‌ای را به ما گوشزد کنند یا تذکری بدهند، با ما صحبت می‌کردند و توضیح می‌دادند. این شیوه برخورد به ما یاد می‌داد که چگونه با همکاران خود رفتار کنیم و چگونه کارها را پیش ببریم.

زارعی تأکید کرد: یکی از درس‌هایی که از ایشان آموختم، اهمیت شیوه تعامل با دیگران در مدیریت بود؛ اینکه مدیر علاوه بر هدایت امور، باید در رفتار و منش خود نیز الگوی همکارانش باشد.

وی در ادامه سخنانش به روایت خاطره دیگری از دوران همکاری خود با بهشتی اشاره کرد و از دعوت عبدالله رمضان‌زاده، استاندار اسبق کردستان و استاد دانشگاه تهران، به این مراسم سخن گفت؛ روایتی که بخش باقی‌مانده آن در فایل صوتی موجود نیست.

زارعی در پایان با قدردانی مجدد از مشارکت‌کنندگان در تدوین کتاب «نگهبان هویت ملی (۱)» و حاضران در آیین نکوداشت، بر اهمیت ثبت و بازخوانی تجربه‌های حرفه‌ای و فرهنگی شخصیت‌های اثرگذار کشور تأکید کرد.

آیین نکوداشت سیدمحمد بهشتی و رونمایی از کتاب «نگهبان هویت ملی (۱)» به کوشش محمدابراهیم زارعی، به همت مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، روز ۹ آبان‌ماه در موزه ملی ایران برگزار شد.

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