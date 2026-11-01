«شایفول بن شاهیدان»، ارزیاب بین‌المللی شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا در تشریح روند ارزیابی پرونده ثبت‌جهانی ماسوله، بازدید میدانی و بررسی مستقیم مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و معماری این شهر را از مراحل تعیین‌کننده در فرایند ارزیابی میراث‌جهانی دانست و اظهار کرد: این رویداد حاصل هم‌افزایی نهادهای مسئول، مجموعه‌های تخصصی و تیم کارشناسی است و سطح تعامل و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، بیانگر اهتمام جدی به صیانت از ارزش‌های اصیل این شهر تاریخی است.

او با اشاره به جایگاه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی و معماری ماسوله افزود: ارجاع پیشین پرونده برای انجام بررسی‌های تکمیلی را نباید یک مانع یا چالش در مسیر ثبت‌جهانی تلقی کرد بلکه این فرایند فرصتی مغتنم فراهم آورد تا ارزش‌ها، مؤلفه‌های اصالت و ویژگی‌های برجسته ماسوله با دقت و عمق بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد و مستندات پرونده از منظر انطباق با معیارها و الزامات میراث‌جهانی تقویت شود.

ارزیاب بین‌المللی ایکوموس با تشریح جایگاه ارزیابی میدانی در سازوکار تخصصی ثبت‌جهانی خاطرنشان کرد: این مرحله بخشی اساسی از فرایند بررسی پرونده‌های میراث‌جهانی است و گزارش جامع حاصل از بازدیدها و بررسی‌های کارشناسی، پس از تکمیل و نهایی شدن، در اختیار مراجع تخصصی و ذی‌صلاح ایکوموس قرار خواهد گرفت تا در چارچوب ضوابط و معیارهای مربوط مورد بررسی قرار گیرد.

بن شاهیدان ادامه داد: تمامی یافته‌ها، نتایج و مستندات حاصل از ارزیابی، در چارچوب سازوکارهای تخصصی ایکوموس تحلیل و واکاوی می‌شود و در نهایت، موضوع ثبت‌جهانی ماسوله پس از طی مراحل کامل کارشناسی، در ساختار رسمی تصمیم‌گیری میراث‌جهانی یونسکو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

او با تاکید بر اهمیت استمرار همکاری و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول در سطوح ملی و استانی، از تلاش و اهتمام تمامی دست‌اندرکاران پرونده قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم همگرایی، تعامل سازنده و پیگیری‌های کارشناسی، زمینه پیشبرد هرچه موثرتر پرونده ثبت‌جهانی ماسوله فراهم شود.

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