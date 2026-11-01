به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، متن پیام سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت استاد مهدی ماحوزی، پژوهشگر برجسته زبان و ادبیات فارسی، شاعر و استاد دانشگاه، ضایعه‌ای تاسف‌بار برای جامعه علمی و فرهنگی کشور است.

آن استاد فرزانه با سال‌ها تلاش علمی و ادبی، در پاسداشت و اعتلای زبان و ادب فارسی و انتقال میراث گران‌سنگ فرهنگی ایران به نسل‌های آینده نقشی ماندگار ایفا کرد.

اینجانب ضمن ابراز تاسف عمیق از این فقدان، درگذشت آن چهره فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، جامعه دانشگاهی و اصحاب فرهنگ و ادب تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

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