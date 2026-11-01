بررسی راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش چاه مبارک عسلویه

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ۹ آبان‌ ۱۴۰۵، جلسه کمیته گردشگری روستایی بخش چاه مبارک به ریاست علی محمدی، بخشدار چاه مبارک و با حضور رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان عسلویه و دهیاران بخش برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری روستاهای بخش چاه مبارک مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای توسعه گردشگری روستایی، تقویت زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی منطقه به تبادل نظر پرداختند.

شناسایی و ثبت آثار و ابنیه تاریخی روستاها، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری، ساماندهی و حمایت از بوم‌گردی‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری، حمایت از صنایع‌دستی و مشاغل بومی، حفظ و معرفی فرهنگ، آداب‌ورسوم و هویت محلی، پیگیری ثبت ملی جاذبه‌های طبیعی و گردشگری و شناسایی روستاهای مستعد برای معرفی به‌عنوان روستاهای هدف گردشگری، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

در پایان این نشست، بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان دهیاری‌ها و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان عسلویه برای شناسایی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده، رفع موانع و تقویت زیرساخت‌های گردشگری تأکید شد.

همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مشارکت جوامع محلی به‌عنوان زمینه‌ای برای رونق گردشگری، تقویت اقتصاد روستاها و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار مورد توجه قرار گرفت.

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