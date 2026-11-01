۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۳

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش چاه مبارک عسلویه

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش چاه مبارک عسلویه

جلسه کمیته گردشگری روستایی بخش چاه مبارک عسلویه با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای رونق گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای این بخش برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ۹ آبان‌ ۱۴۰۵، جلسه کمیته گردشگری روستایی بخش چاه مبارک به ریاست علی محمدی، بخشدار چاه مبارک و با حضور رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان عسلویه و دهیاران بخش برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری روستاهای بخش چاه مبارک مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای توسعه گردشگری روستایی، تقویت زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی منطقه به تبادل نظر پرداختند.

شناسایی و ثبت آثار و ابنیه تاریخی روستاها، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری، ساماندهی و حمایت از بوم‌گردی‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری، حمایت از صنایع‌دستی و مشاغل بومی، حفظ و معرفی فرهنگ، آداب‌ورسوم و هویت محلی، پیگیری ثبت ملی جاذبه‌های طبیعی و گردشگری و شناسایی روستاهای مستعد برای معرفی به‌عنوان روستاهای هدف گردشگری، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

در پایان این نشست، بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان دهیاری‌ها و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان عسلویه برای شناسایی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده، رفع موانع و تقویت زیرساخت‌های گردشگری تأکید شد.

همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مشارکت جوامع محلی به‌عنوان زمینه‌ای برای رونق گردشگری، تقویت اقتصاد روستاها و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار مورد توجه قرار گرفت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081000647
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

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