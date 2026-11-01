به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدمهدی موسوی اجاق با اشاره به اهمیت ثبت و صیانت از میراث‌فرهنگی ناملموس اظهار کرد: در قالب این طرح، با شخصیت‌ها و حاملان میراث فرهنگی جزیره قشم گفت‌وگوهای چندرسانه‌ای انجام شده و دانش، تجربیات و روایت‌های آنان در حوزه‌های مختلف فرهنگ بومی ثبت و مستندنگاری شده است.



معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم افزود: دانش سنتی دریانوردی، قصه‌ها و روایت‌های محلی، دانش بومی مرتبط با میراث آب و دیگر جلوه‌های تاریخ شفاهی جزیره، از جمله محورهای اصلی این مستندنگاری بوده است.



موسوی اجاق با تأکید بر ضرورت ثبت تجربه‌های نسل‌های گذشته تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از میراث ناملموس هر جامعه در حافظه، مهارت‌ها و تجربیات افراد محلی نهفته است؛ گنجینه‌ای ارزشمند که با درگذشت حاملان آن، در صورت ثبت‌نشدن، ممکن است برای همیشه از دسترس نسل‌های بعدی خارج شود.



او ادامه داد: هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از فراموشی دانش بومی و فراهم‌کردن زمینه انتقال تجربیات و داشته‌های فرهنگی نسل‌های گذشته به نسل جوان و آینده است تا این میراث به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی جزیره قشم حفظ و بازشناسی شود.



موسوی اجاق همچنین توسعه گردشگری فرهنگی جامعه‌محور را از دیگر دستاوردهای مورد انتظار این طرح دانست و گفت: ثبت روایت‌ها، مهارت‌ها و دانش بومی می‌تواند زمینه معرفی عمیق‌تر ظرفیت‌های فرهنگی جزیره قشم را فراهم کند و با مشارکت جوامع محلی، به توسعه گردشگری مبتنی بر اصالت فرهنگی و هویت بومی کمک کند.



معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان افزود: مستندنگاری میراث انسانی قشم، تلاشی برای حفظ حافظه فرهنگی جزیره و تبدیل دانش و تجربه پیشینیان به سرمایه‌ای ماندگار است و سرمایه‌ای که علاوه بر پاسداشت هویت بومی، می‌تواند در مسیر آموزش نسل‌های آینده و رونق گردشگری فرهنگی نقش‌آفرین باشد.

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