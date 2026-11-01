به گزارش میراث آریا، داستان سریال کولبر به نویسندگی و کارگردانی سعید نعمت الله برگرفته از داستانی واقعی است که در مرحله نگارش و انتخاب بازیگر قرار دارد.

«کولبر» در ۸ قسمت در ژانر رئال اجتماعی تهیه و تولید می‌شود و قرار است از شبکه نمایش خانگی پخش شود.

نعمت الله که در دیالوگ نویسی شهرت دارد، تاکنون نویسندگی سریال های مادرانه، زیرهشت، عقیق، مدینه، شیدایی، رستگاران، زیر پای مادر، برادرجان و ... را برای تلویزیون به عهده داشته است.

وی همچنین نویسندگی سریال خواب‌زده و نویسندگی و کارگردانی پدرگواردیولا را برای شبکه نمایش خانگی برعهده داشته است.

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