۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۴

سعید نعمت الله با «کولبر» برمی‌گردد/ سریالی تازه از خالق آثار تلویزیونی پرمخاطب

سعید نعمت الله با «کولبر» برمی‌گردد/ سریالی تازه از خالق آثار تلویزیونی پرمخاطب

سعید نعمت الله به تازگی نگارش سریالی به نام «کولبر» را آغاز کرده که قرار است به زودی جلوی دوربین برود.

به گزارش میراث آریا، داستان سریال کولبر به نویسندگی و کارگردانی سعید نعمت الله برگرفته از داستانی واقعی است که در مرحله نگارش و انتخاب بازیگر قرار دارد.

«کولبر» در ۸ قسمت در ژانر رئال اجتماعی تهیه و تولید می‌شود و قرار است از شبکه نمایش خانگی پخش شود.

نعمت الله که در دیالوگ نویسی شهرت دارد، تاکنون نویسندگی سریال های مادرانه، زیرهشت، عقیق، مدینه، شیدایی، رستگاران، زیر پای مادر، برادرجان و ... را برای تلویزیون به عهده داشته است.

وی همچنین نویسندگی سریال خواب‌زده و نویسندگی و کارگردانی پدرگواردیولا را برای شبکه نمایش خانگی برعهده داشته است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081000650
مائده سادات میرفندرسکی
دبیر مرضیه امیری

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